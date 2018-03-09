Баскетбол. Визначилися фіналісти Кубка України

У п'ятницю, 9 березня, відбулося два півфінальні поєдинки Кубка України з баскетболу.

Першими на паркет у Харкові вийшли "БІПА" та "Хімік".

Перша чверть у виконанні обох команд вийшла доволі рівною, що в підсумку знайшло своє відображення і на табло, коли на першу перерву команди пішли за мінімальної переваги одеситів 14:13.

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Значно цікавіше ситуація розгорталася у другій десятихвилинці. Все завдяки Ефіанаї, який зумів реалізувати три з трьох кидків з-за дуги, і до великої перерви оформив дабл-дабл - до 13 очок додав і 10 підбирань. Відтак сирена на велику перерву зафіксувала перевагу "БІПА" 39:29.

Ефіанаї оформив дабл-дабл

Перерва пішла на користь саме "Хіміку". Южненці відповіли суперникам своїм ривком 19:3. Тож замість переваги у 10 очок, перед останньою чвертю одесити вже програвали супернику 4 очки.

У останній чверті відрив "Хіміка" лише зростав. Марченко реалізував два дальні кидки, після цього відзначився зі штрафних. Різниця зросла до 9 очок. І хоч одесити її дещо скоротили, вихід у фінал здобули саме южненці.

БІПА - Хімік 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)

У іншому півфіналі зійшлися "Дніпро" та "Авантаж-Політехнік". Харків'яни активніше розпочали гру, однак дніпряни не давали їм можливість піти у відрив, кожен раз тримаючи на безпечній відстані. Тож на перерву, попри значну результативність, вони пішли за мінімальної переваги саме дніпрян 26:25.

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Свою впевнену ходу лідер Супер-ліги та чинний володар трофею продовжив у другій чверті. В один з моментів гри вона досягла 12 очок, хоча харків'яни її згодом і скоротили до 4 очок. Та до великої перерви перевага "Дніпра" досягла комфортних 8 очок - 50:42.

"Дніпро" у важкому матчі здолав "Авантаж-Політехнік"

Рівна гра за мінімальної переваги дніпрян продовжилася і у третій чверті - 68:57. І лише у четвертій чверті харків'яни виграли 10-хвилинку. Хоча саме у четвертій чверті номінальні господарі могли зробити справжній камбек, адже скоротили відставання лише до двох очок, а згодом і зрівняли рахунок 73:73. За рахунку 75:75 все вирішили промах Барнса з середньої дистанції та точний кидок Мішули з-за дуги.

Дніпро – Авантаж-Політехнік – 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)

Фінал між "Хіміком" та "Дніпром" відбудеться у суботу, 10 березня.