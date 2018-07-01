Баскетбол: Збірна України не зуміла переграти Латвію у кваліфікації на ЧС-2019
Національна чоловіча збірна України з баскетболу розгромно програла домашній відбірковий матч на Чемпіонат світу 2019 збірній Латвії.
Поєдинок закінчився з рахунком 71:93 на користь гостей.
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У першій чверті зустрічі команди на двох набрали всього 28 очок.
У підсумку першої половини гри розрив становив лише 7 очок на користь команди з Латвії (12:16, 22:25).
Третю чверть українці також програли з уже більш відчутною різницею у 14 очок.
До початку заключної 10-хвилинки відставання синьо-жовтих зросло до 21 очка.
Україна – Латвія: 71:93 (12:16 22:25 18:32, 19:20)
Латвія перемогла Україну у кваліфікації на ЧС-2019
Наразі збірна України посідає друге місце в групі В, пропустивши вперед Латвію.
У разі якщо в іншому матчі групи Туреччина виграє у матчі проти Швеції, українці опустяться одразу на третю сходинку.
Чемпіонат світу з баскетболу 2019 пройде з 31 серпня до 15 вересня наступного року у Китаї.
Напередодні українці поступились збірній Туреччини.