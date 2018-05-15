Баскетбол: збірна України зіграє три товариські ігри та візьме участь у турнірі в Китаї

1 липня Національна чоловіча збірна України з баскетболу зіграє матч відбору на Чемпіонат світу 2019 року у Києві з Латвією. До цього відбудеться офіційна гра зі збірною Туреччини 28 червня на виїзді. В рамках підготовки до цих ігор українці проведуть спаринги з двома збірними.

У рамках підготовки до матчів відбору команда збереться 5 червня. І до 14 червня тренуватиметься в Україні. На 16 червня запланований матч проти збірної Чехії на виїзді.

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Згодом з 20 по 24 червня українці перебуватимуть у Ізраїлі, де проведуть два спаринги з місцевою збірною. Вже звідти вони відправляться до турецького міста Бурса на матч зі збірною Туреччини.

Після Туреччини, українці 1 липня зіграють Заключний матч кваліфікації чемпіонат світу-2019 проти Латвії у Київському палаці спорту. Початок матчу о 16:00 годині. Варто зазначити, що наразі наша команда очолює відбіркову групу – три перемоги в чотирьох матчах.

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Також впродовж літа заплановано 2 товариських турніри у Китаї, з метою перегляду кандидатів до збірної України. Вони відбуватимуться 16 – 23 липня та 27 липня – 6 серпня