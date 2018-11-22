Баскетболіст Дірк Новіцкі отримав символічні ключі від Даласса, він виступає у команді 21 рік
Німецький баскетболіст Дірк Новіцкі 21 рік виступає в НБА. Весь цей час він грає за одну команду – "Даллас Маверікс".
Така відданість клубу та місту не могла залишитися без належної уваги. Мер Далласа Майк Роулінгс вручив баскетболісту символічні ключі від міста.
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"Більшість зірок-спортсменів вирушають з міста в місто, з команди в команду, базуючись на тому, що для них фінансово вигідніше. Але не Дірк. Він був вірним "Маверікс" та людям Далласа протягом 20 років", – заявив мер Далласа.
Джерело: 24 Канал
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