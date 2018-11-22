Баскетболіст Дірк Новіцкі отримав символічні ключі від Даласса, він виступає у команді 21 рік

Німецький баскетболіст Дірк Новіцкі 21 рік виступає в НБА. Весь цей час він грає за одну команду – "Даллас Маверікс".

Така відданість клубу та місту не могла залишитися без належної уваги. Мер Далласа Майк Роулінгс вручив баскетболісту символічні ключі від міста.

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"Більшість зірок-спортсменів вирушають з міста в місто, з команди в команду, базуючись на тому, що для них фінансово вигідніше. Але не Дірк. Він був вірним "Маверікс" та людям Далласа протягом 20 років", – заявив мер Далласа.

Dirk embodies everything Dallas residents should aspire to be. For any sports fan out there, he’s a joy to watch, always striving for excellence & giving 110 percent. But what many don’t fully understand is how diligent, passionate, humble and generous he is, on and off the court pic.twitter.com/HmAcpNHWP3 — Mike Rawlings (@Mike_Rawlings) 22 листопада 2018 р.

Dirk is a class act, one who puts his teammates, his city & his family before himself. This is an era when most star athletes jump from city to city & team to team based on what’s better for them financially. Not Dirk. He’s been loyal to the Mavs & the people of Dallas for 20 yrs pic.twitter.com/gvRwIOV7sP — Mike Rawlings (@Mike_Rawlings) 22 листопада 2018 р.