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      Баскетболіст Дірк Новіцкі отримав символічні ключі від Даласса, він виступає у команді 21 рік

      36 Читать новость на русском
      Дірк Новітцкі
      Дірк Новітцкі

      Німецький баскетболіст Дірк Новіцкі 21 рік виступає в НБА. Весь цей час він грає за одну команду – "Даллас Маверікс".

      Така відданість клубу та місту не могла залишитися без належної уваги. Мер Далласа Майк Роулінгс вручив баскетболісту символічні ключі від міста.

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      "Більшість зірок-спортсменів вирушають з міста в місто, з команди в команду, базуючись на тому, що для них фінансово вигідніше. Але не Дірк. Він був вірним "Маверікс" та людям Далласа протягом 20 років", – заявив мер Далласа.

       

      Теги: Баскетбол NBA Спорт
      Джерело: 24 Канал
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