Баскетболіст Джеймс Харден повторив унікальне досягнення Майкла Джордана та Шакіла О'Ніла: відео

Захисник "Х'юстона" Джеймс Харден у матчі проти "Нью-Йорка" набрав 61 очко та зробив 15 підборів. Він став лише четвертим гравцем в чемпіонаті (після введення в НБА 3-очкової лінії), який зумів це зробити. Таким чином гравець повторив досягнення Майкла Джордана, Шакіла О'Ніла і Карла Мелоуна, які теж за один матч набирали не менше 60 очок та робили 15 підборів.

У середу, 23 січня (ніч на 24 січня в Україні) Харден допоміг "Рокетс" перемогти в гостьовій зустрічі з "Нью-Йорком" (114: 110). Баскетболіст реалізував 17 з 38 кидків з гри, 5 з 20 триочкових, 22 з 25 штрафних, а також зробив 15 підборів, 4 передачі, 5 перехоплень та 5 втрат. 61 набране очко у цьому матчі – особистий рекорд Хардена у кар'єрі.

Читайте також: Американський баскетболіст карколомно впав під час матчу, а потім безглуздо промахнувся: відео

Окрім того, Харден повторив рекорд НБА, що належить Кобе Брайанта, за кількістю очок, набраних в "Медісон-Сквер-Гарден" гравцем суперника. А також вийшов на п'яте місце серед гравців за кількістю набраних очок на цій арені.

Варто додати, що Джеймс Харден в п'яти останніх матчах в сумі набрав 261 очко. Всі вони були набрані в результаті індивідуальних дій. Жоден з точних кидків Хардена не було зроблено після передачі партнерів по команді. Сам Харден за цей час віддав 21 передачу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram