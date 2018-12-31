Баскетболіст Михайлюк привітав з новорічними святами: відео
Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає за "Лейкерс", привітав уболівальників з новорічними святами.
Баскетболіст записав відеозвернення, в якому побажав усім перемог.
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Нагадаємо, що Святослав Михайлюк провів матч у складі резервної команди "Лейкерс" у молодіжній лізі НБА. У грі проти "Північної Арізони" нестримний українець набрав 47 очок і встановив рекорд сезону.
Джерело: 24 Канал
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