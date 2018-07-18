Баскетболіст НБА врятував біженку у Середземному морі
Гравець клубу НБА "Мемфіс Гріззліс" Марк Газоль прийняв участь операції з рятування біженців у Середземному морі.
Разом з командою Proactiva Open Arms баскетболіст врятував одну з жінок, що втікали з Африки в Європу.
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"Розчарування, гнів та безпорадність. Просто неймовірно, що цих людей залишають в море фактично віч-на-віч зі смертю. Схиляюся перед тими, кого я зараз називаю своїми товаришами по команді", – підписав у Twitter фото з порятунку Марк Газоль.
Варто зазначити, що це не вперше Марк Газоль займається благодійністю. Разом з братом Пау, який виступає за інший клуб НБА "Сан Антоніо Сперс", вони вже чотири роки допомагають родинам у США та Іспанії.
Джерело: 24 Канал
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