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Баскетболіст НБА врятував біженку у Середземному морі

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Марк Газоль
Марк Газоль

Гравець клубу НБА "Мемфіс Гріззліс" Марк Газоль прийняв участь операції з рятування біженців у Середземному морі.

Разом з командою Proactiva Open Arms баскетболіст врятував одну з жінок, що втікали з Африки в Європу.

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"Розчарування, гнів та безпорадність. Просто неймовірно, що цих людей залишають в море фактично віч-на-віч зі смертю. Схиляюся перед тими, кого я зараз називаю своїми товаришами по команді", – підписав у Twitter фото з порятунку Марк Газоль.

Варто зазначити, що це не вперше Марк Газоль займається благодійністю. Разом з братом Пау, який виступає за інший клуб НБА "Сан Антоніо Сперс", вони вже чотири роки допомагають родинам у США та Іспанії.

 

Теги: біженці Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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