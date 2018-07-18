Баскетболіст НБА врятував біженку у Середземному морі

Гравець клубу НБА "Мемфіс Гріззліс" Марк Газоль прийняв участь операції з рятування біженців у Середземному морі.

Разом з командою Proactiva Open Arms баскетболіст врятував одну з жінок, що втікали з Африки в Європу.

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"Розчарування, гнів та безпорадність. Просто неймовірно, що цих людей залишають в море фактично віч-на-віч зі смертю. Схиляюся перед тими, кого я зараз називаю своїми товаришами по команді", – підписав у Twitter фото з порятунку Марк Газоль.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 липня 2018 р.

Варто зазначити, що це не вперше Марк Газоль займається благодійністю. Разом з братом Пау, який виступає за інший клуб НБА "Сан Антоніо Сперс", вони вже чотири роки допомагають родинам у США та Іспанії.