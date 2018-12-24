Баскетболіст неймовірним кидком врятував команду за мить до завершення гри: відео
У регулярному чемпіонаті НБА баскетболісту "Далласу" вдався неймовірний кидок в самому кінці гри.
Словенець Лука Дончіч з "Далласу" забив фантастичний триочковий за 0,6 секунди до фінальної сирени й перевів в овертайм гру з "Портлендом".
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Однак у додатковий час "Блейзерс" все ж перемогли – 118:121.
Дончіч завершив матч з чудовими особистими показниками – 23 очка, 11 підбирань і 6 результативних передач.
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Джерело: 24 Канал
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