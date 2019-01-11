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      Баскетболіст "Запоріжжя" встановив рекорд Суперліги у матчі проти "Черкаських Мавп": огляд

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      Малік Трент (у зеленому) встановив рекорд Суперліги
      Малік Трент (у зеленому) встановив рекорд Суперліги / ФБУ

      У четвер, 10 січня, було зіграно перші матчі Суперліги Парі-Матч у 2019 році. У першому "Київ-Баскет" приймав "Миколаїв", у ще одному – "Черкаські Мавпи" протистояли "Запоріжжю". Останній матч закінчився рекордом чемпіонату.

      Черкаські Мавпи – Запоріжжя 98:105 (25:29, 18:15, 26:23, 29:38)

      Загалом рівний матч вдалося виграти гостям із Запоріжжя. Команди почергово виходили вперед, і перед заключною чвертю різниця у рахунку була у два очки на користь "Мавп". Втім уже на початку заключної частини матчу зусиллями Трента та Кіндала запоріжці вийшли вперед на 8 очок. Згодом різниця знову скоротилася. Але за кілька хвилин до кінця ігрового часу два поспіль влучних триочкових Мироненка знову відправили "Запоріжжя" у відрив, скоротити який господарям не вдалося. Відтак "Запоріжжя" здобуло 10-ту перемогу в чемпіонаті України, повернувшись на вершину турнірної таблиці.

      Читайте також: "Черкаські Мавпи" дискваліфікували з Кубка України з баскетболу

      У гостей найкращим став американець Малік Трент. Його 39 очок стали новим рекордом результативності в Суперлізі Парі-Матч. До цього 36 очок за поєдинок набирали його одноклубник Майк Холтон та Станіслав Тимофеєнко з "Дніпра". Трент до того ж реалізував 5 з 6 триочкових.

      Київ-Баскет – Миколаїв 88:72 (23:24, 27:8, 14:17, 24:23)

      Результат матчу у Києві між сусідами по турнірній таблиці став дещо неочікуваним. Рівна перша чверть закінчилася цілковитим провалом "корабелів" у другій чверті. До честі гостей, у третій чверті вони намагалися виправити ситуацію, і були близькі до цього у четвертій чверті, коли вдалося скоротити різницю до семи очок. Та після цього "Київ-Баскет" знову зробив ривок, збільшивши свій відрив до 17 очок. У підсумку перемога 88:72

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      Теги: Спорт Баскетбол БК Київ-Баскет чемпіонат України з баскетболу БК Черкаські Мавпи БК Миколаїв БК Запоріжжя
      Джерело: 24 Канал
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