Баскетболіст "Запоріжжя" встановив рекорд Суперліги у матчі проти "Черкаських Мавп": огляд

У четвер, 10 січня, було зіграно перші матчі Суперліги Парі-Матч у 2019 році. У першому "Київ-Баскет" приймав "Миколаїв", у ще одному – "Черкаські Мавпи" протистояли "Запоріжжю". Останній матч закінчився рекордом чемпіонату.

Черкаські Мавпи – Запоріжжя 98:105 (25:29, 18:15, 26:23, 29:38)

Загалом рівний матч вдалося виграти гостям із Запоріжжя. Команди почергово виходили вперед, і перед заключною чвертю різниця у рахунку була у два очки на користь "Мавп". Втім уже на початку заключної частини матчу зусиллями Трента та Кіндала запоріжці вийшли вперед на 8 очок. Згодом різниця знову скоротилася. Але за кілька хвилин до кінця ігрового часу два поспіль влучних триочкових Мироненка знову відправили "Запоріжжя" у відрив, скоротити який господарям не вдалося. Відтак "Запоріжжя" здобуло 10-ту перемогу в чемпіонаті України, повернувшись на вершину турнірної таблиці.

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У гостей найкращим став американець Малік Трент. Його 39 очок стали новим рекордом результативності в Суперлізі Парі-Матч. До цього 36 очок за поєдинок набирали його одноклубник Майк Холтон та Станіслав Тимофеєнко з "Дніпра". Трент до того ж реалізував 5 з 6 триочкових.

Київ-Баскет – Миколаїв 88:72 (23:24, 27:8, 14:17, 24:23)

Результат матчу у Києві між сусідами по турнірній таблиці став дещо неочікуваним. Рівна перша чверть закінчилася цілковитим провалом "корабелів" у другій чверті. До честі гостей, у третій чверті вони намагалися виправити ситуацію, і були близькі до цього у четвертій чверті, коли вдалося скоротити різницю до семи очок. Та після цього "Київ-Баскет" знову зробив ривок, збільшивши свій відрив до 17 очок. У підсумку перемога 88:72

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