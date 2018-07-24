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Баскетболіст збірної України Пустовий перейшов у "Барселону"

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Центровий збірної України Артем Пустовий перейшов у "Барселону", яка є грандом іспанського баскетболу.

Про це стверджують місцеві ЗМІ.

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З іспанським клубом український баскетболіст повинен підписати трирічний контракт. За трансфер клуб "Обрадойро", в якому виступав наш гравець, отримає 400 тисяч євро. Однак раніше планували виручити півмільйона.

Також інтерес до українця виявляв російський "Локомотив-Кубань". Та найімовірніше Артем Пустовий зробив вибір на користь "Барселони" і тепер буде єдиним представником України в найпрестижнішому баскетбольному клубному турнірі – Євролізі.

В минулому сезоні український центровий був лідером "Обрадойро", набираючи в середньому за гру 11 очок і майже 6 підбирань.

Теги: Новини спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 канал
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