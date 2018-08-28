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Баскетболіста Олексія Леня застрахували на 10 мільйонів доларів задля матчів за збірну України

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Олексій Лень зіграє за збірну України
Олексій Лень зіграє за збірну України / FBU.ua

У матчах відбору на чемпіонат світу з баскетболу за збірну України зіграють двоє гравців клубів НБА – Олексій Лень з "Атланта Гоукс" та Святослав Михайлюк з "Лос-Анджелес Лейкерс". Однак першого з них довелося застрахувати на чималу суму.

Щоб обоє гравців змогли взяти участь у матчах проти Іспанії (14 вересня у Києві) та Чорногорії (17 вересня у Никшичі), НБА виставила рахунок на страхування гравців.

"Михайлюку за поточної ситуації страхування не потрібне, а ось страховий ризик травматичного правого ахілу Олексія Леня оцінюється у 10 мільйонів доларів. Щоб покрити і оплатити страхування, ФБУ треба заплатити 31408 доларів США", – повідомили у Федерації баскетболу України.

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Спонсором страхування виступила компанія Veneto, яка оплатить внесок в партнерську страхову компанію НБА.

Відзначимо, що останнім гравцем, який грав за національну збірну України у якості гравця НБА, був центровий В’ячеслав Кравцов. Бігмен взяв участь в історичному ЄвроБаскеті-2013, представляючи клуб "Фінікс Санс", і допоміг збірній України продемонструвати найкращий результат на чемпіонатах Європи (6 місце) і вперше в історії здобути право на виступ на чемпіонаті світу-2014.

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Теги: Новини спорту Збірна України з баскетболу Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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