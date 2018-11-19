Баскетбольна збірна Україна виборола срібло на Всесвітній університетській лізі 3х3

З 15 по 18 листопада у китайському місті Сямень проходив фінальний етап Всесвітньої університетської ліги 3х3. Жіноча команда Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника з Івано-Франківська, що представляла Україну, завершила виступ зі срібними нагородами.

У фінальному матчі наші дівчата поступилися місцевим суперницям з університету Циньхуа з бойовим рахунком 14:17, повідомили у Федерації баскетболу України.

Читайте також: Збірна України розгромила Болгарію в матчі відбору на Євробаскет-2019

Україну представляли Вікторія Кондусь, Анастасія Сидорак, Тетяна Юркевічус та Анна Гвічіані. У складі української делегації разом з тренером Юрієм Процюком та генеральним менеджером 3х3 Станіславом Світлицьким на змагання також вирушила Вероніка Космач, але її, на жаль, організатори не допустили до ігор за віковим обмеженням.

Українки подолали груповий етап без поразок, спочатку впевнено обіграли представниць університету Чилі (22:10) та японського університету Такушоку (22:9), а потім в овертаймі завдяки результативному проходу Вікторії Кондусь вирвали перемогу над Пекінським університетом.

Читайте також: Данк українця Леня потрапив у топ-5 найкращих моментів дня в НБА: відео

Далі на стадії 1/8 дівчата переграли колектив Національного університету Колумбії (13:8), у важкому чвертьфінальному матчі пройшли Університет Амстердаму (20:16) та у боротьбі за вихід у фінал здолали словенську команду Університету Любляни (13:10).

Слід зазначити, що минулого року Україна також була гідно представлена на міжнародних студентських змаганнях. Тоді жіноча команда у складі Тетяни Юркевичус, Анастасії Сидорак та Юлії Мусієнко фінішувала п’ятою, граючи весь турнір втрьох.

Завдяки останнім успіхам наших студентських команд, Україна отримала офіційне запрошення на європейський відбірковий тур, що пройде у португальському місті Порту у липні 2019 року. Наразі йде мова про чоловічу та жіночу команди, але у процесі переговорів представництво України може розширитися до двох жіночих та двох чоловічих колективів.