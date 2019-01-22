22:02
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Баскетбольний клуб винен гравцям чималу суму, борг погодився оплатити капітан збірної України

      233 Читать новость на русском
      В'ячеслав Кравцов
      В'ячеслав Кравцов / ФБУ

      Баскетбольним клуб "Запоріжжя-ZOG" виявився винний своїм колишнім п’ятьом гравцям 232 тисячі гривень. Допоки ситуація не вирішена, борг перед ними може виплатити капітан збірної України В’ячеслав Кравцов.

      Історія розпочалася з того, що п’ятеро колишніх баскетболістів клубу "Запоріжжя-ZOG" Валерій Анісімов, Павло Буренко, Євген Ворнік, Максим Нікітін та Олексій Щепкін заявили, що у клубі винні їм загалом 232 тисячі гривень. Через те, що ситуація із заборгованістю, яка виникла у сезоні 2017-2018, вирішена не була, баскетболісти написали відкритий лист на ім’я президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

      Читайте також: У Києві через протікання даху спорткомплексу перервали баскетбольний матч

      Допоки ситуація не вирішена, допомогти баскетболістам виріши капітан збірної України В’ячеслав Кравцов.

      Я, Кравцов В'ячеслав Валерійович, капітан збірної України з баскетболу, беру на себе відповідальність погасити перед гравцями заборгованість по заробітній платі в розмірі 232 тисячі гривень, виходячи з відкритого листа гравців, яку їм не виплатив БК "Запоріжжя-ZOG". Так, як знаю про важке становище гравців і їх сімей,
      – йдеться у зверненні В’ячеслава Кравцова. 

      Однак баскетболіст зазначає, що "якщо запорізький клуб в особі Валерія Елькінсона вважатиме за потрібне, то ці гроші може повернути мені особисто, вважаю це буде чесно".

      Читайте також: Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський

      При цьому В’ячеслав Кравцов закликав баскетбольну федерацію розробити механізм захисту гравців у таких ситуаціях.

      "Звертаюся до ФБУ з проханням виробити юридичну систему, яка б захищала в першу чергу українських гравців. Так як невиплачені зарплати почали набирати обертів останніх років", – йдеться в повідомленні.

      Як приклад Кравцов наводить досвід Іспанії (баскетболіст виступає за місцевий клуб "Фуенлабрада"), де клуби перед початком сезону роблять фінансовий внесок. Його використовують при виникненні фінансових труднощів у клубів. Але ці згодом мають повернути цей борг.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу БК Запоріжжя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      сьогодні , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 496
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 148
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2345
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 1011
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6371
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук