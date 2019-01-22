Баскетбольний клуб винен гравцям чималу суму, борг погодився оплатити капітан збірної України

Баскетбольним клуб "Запоріжжя-ZOG" виявився винний своїм колишнім п’ятьом гравцям 232 тисячі гривень. Допоки ситуація не вирішена, борг перед ними може виплатити капітан збірної України В’ячеслав Кравцов.

Історія розпочалася з того, що п’ятеро колишніх баскетболістів клубу "Запоріжжя-ZOG" Валерій Анісімов, Павло Буренко, Євген Ворнік, Максим Нікітін та Олексій Щепкін заявили, що у клубі винні їм загалом 232 тисячі гривень. Через те, що ситуація із заборгованістю, яка виникла у сезоні 2017-2018, вирішена не була, баскетболісти написали відкритий лист на ім’я президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

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Допоки ситуація не вирішена, допомогти баскетболістам виріши капітан збірної України В’ячеслав Кравцов.

Я, Кравцов В'ячеслав Валерійович, капітан збірної України з баскетболу, беру на себе відповідальність погасити перед гравцями заборгованість по заробітній платі в розмірі 232 тисячі гривень, виходячи з відкритого листа гравців, яку їм не виплатив БК "Запоріжжя-ZOG". Так, як знаю про важке становище гравців і їх сімей,

– йдеться у зверненні В’ячеслава Кравцова.

Однак баскетболіст зазначає, що "якщо запорізький клуб в особі Валерія Елькінсона вважатиме за потрібне, то ці гроші може повернути мені особисто, вважаю це буде чесно".

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При цьому В’ячеслав Кравцов закликав баскетбольну федерацію розробити механізм захисту гравців у таких ситуаціях.

"Звертаюся до ФБУ з проханням виробити юридичну систему, яка б захищала в першу чергу українських гравців. Так як невиплачені зарплати почали набирати обертів останніх років", – йдеться в повідомленні.

Як приклад Кравцов наводить досвід Іспанії (баскетболіст виступає за місцевий клуб "Фуенлабрада"), де клуби перед початком сезону роблять фінансовий внесок. Його використовують при виникненні фінансових труднощів у клубів. Але ці згодом мають повернути цей борг.

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