Батька капітана збірної Нігерії викрали перед матчем Чемпіонату світу проти Аргентини

За декілька годин до матчу між Нігерією та Аргентиною на Чемпіонаті світу, у капітана нігерійської збірної Джона Обі Мікела викрали батька. Чоловіка поліції вдалося звільнити лише через тиждень.

Про те, що його батька викрали, футболіст дізнався телефоном, коли відправлявся автобусом на матч проти Аргентини за декілька годин до початку. Після цього він зателефонував до викрадачів, які почали вимагати викуп. Вони також повідомили, що уб’ють його батька, якщо Джон Обі Мікел повідомить про це в поліцію чи інші органи. Відтак про викрадення не знали ні гравці чи тренерський штаб, ні Федерація футболу Нігерії, а лише наближене коло людей, пише Guardian.

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"Я грав, поки мій батько був у руках бандитів. Я повинен був забути про травму. Я був емоційно розгубленим, і мені довелося прийняти рішення про те, чи був я психічно готовий грати. Я не знав, що робити, але, врешті-решт, вирішив, що не можу підвести 180 мільйонів нігерійців. Я повинен був викинути це з голови й вийти на поле, щоб представляти свою країну", – розповів гравець.

Джон Обі Мікел (у центрі) у матчі проти Аргентини на Чемпіонаті світу

Па Обі Мікел був викрадений у вівторок, 26 червня, коли відправлявся на похорон на південному сході Нігерії. А вже у понеділок, 2 липня, поліції вдалося його знайти. Однак зараз чоловік перебуває у лікарні, адже весь цей час він піддавався тортурам.

Варто зазначити, що це вдруге батька Джона Обі Мікела викрадають. Вперше це сталося у 2011 році.

Нагадаємо, Аргентина перемогла у цьому матчі Нігерію та вийшла в плей-оф Чемпіонату світу.