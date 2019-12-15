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      Батькам довелося збирати дрова: кілька шкіл на Харківщині залишилися без тепла

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      Для шести шкіл Близнюківського району на Харківщині вчасно не закупили вугілля – район не міг провести тендер на його закупівлю. Чому так сталося і як вдалося обійтися без вимушених канікул – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Батьки та вчителі рубали дрова та збирали хмиз, щоб таки отопити школу і діти змогли вчитися. Інакше заняття просто довелося б скасувати.

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      У селі Алісівка півдні Харківської області живе понад 600 осіб, у місцевій школі навчається 44 дитини. Газу в селі немає, навчальний заклад опалюють вугіллям. Та ж ситуація і у селі Криштопівка: батьки та фермери запасли на подвір'ї школи дрова, хмиз та лушпиння.


      У Алісівці збирають дрова та хмиз, аби діти не йшли на канікули


      Попрацювати довелося й батькам та вчителям села Криштопівка

      "Ми напиляли дров, оскільки конкретно нам не говорили, коли буде вугілля. Дровами ми опалюємо школу вже десь два тижні. Якщо завезуть те вугілля, яке обіцяють, то його вистачить місяців на два", – прокоментував директор школи Криштопівки Олександр Хурда.

      Навчальні заклади залишилися без вугілля, бо в районі не змогли вчасно провести тендер. Мовляв, на процедуру не було грошей. На 700 тонн треба 2,6 мільйона. Близнюки – район без промисловості. Тож бюджет отримав кошти, тільки коли фермери сплатили податок.

      Відсутність цінової політики на збіжжя вплинула на орендарів та орендодавців. Відповідно, на надходження з податків фізичних осіб. А це є нашим основним джерелом надходжень,
      – пояснив Василь Протасов, перший заступник голови Близнюківської РДА.

      Відтак, перша машина вугілля замість початку опалювального сезону заїхала до шкіл тільки 13 грудня. За кілька днів нестачі палива не буде. Проте батьківські дрова в районі прибережуть. Адже не виключають, що форс-мажор повториться знову.

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      15 грудня
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини Харкова Освіта Діти і неповнолітні Опалювальний сезон
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