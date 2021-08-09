Батьки були на барі: як загинула дитина в аквапарку Дніпра

У Дніпрі 8 серпня загинула дитина в аквапарку на Набережній Перемоги. Очевидці розповіли, як потонув 9-річний хлопчик.

За їх словами, він не вмів плавати, тому його довго не пускали у воду. Також написали, що батьки дитини в момент трагедії "відпочивали" на барі.

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Батьки були п'яні

Очевидці пишуть, що батьки загиблого прийшли напідпитку й тільки за 10 хвилин після загибелі дитини. Очевидцям здалося, що вони поводилися неадекватно.

Зокрема, матір дитини кричала, що вони більше ніколи не прийдуть у цей аквапарк. Це було в момент, коли малюка намагалися реанімувати.

Батько теж перебував у стані алкогольного сп'яніння. Кричав на людей довкола та розказував лікарям, що та як вони мають робити. При цьому він ні на мить не впустив бокал із пивом,

– написали свідки.

Також очевидці додали, що дитину намагалися врятувати приблизно 40 хвилин. Весь цей час довкола був натовп дітей, які за всім спостерігали.

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