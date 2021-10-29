З родиною підозрюваного жінка не знайома, каже бачила їх лише у ЗМІ. Проте Анастасія каже, очевидно, що це – не бідні люди.
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Донька загиблого сподівається на справедливе розслідування
Носова каже, що розібратись, хто був саме за кермом, має встановити слідство.
Я не перебувала в момент аварії в автомобілі, щоб про це стверджувати на 100%. Мабуть, поки що ніхто про це стверджувати не може. Це робота слідства. Я сподіваюся, що її буде проведено правильно і якісно,
– зазначила Анастасія.
Щодо статків сім'ї підозрюваного, то жінка зауважила, що вона в 16 років на Infiniti не їздила, а заробляла на одяг та взуття, отож фінансові можливості у родини підлітка – немалі.
Анастасія відкидає можливість, що справу залагодять грішми
Анастасія запевнила, що відкидає можливість, що справу можуть "зам'яти" з допомогою грошей, адже її батька не повернути за жодну суму.
Нехай мені батька повернуть! Ви маєте на увазі пропозицію для нас грошей, щоб призупинити процес? Це взагалі неактуальне в системі моїх цінностей,
– сказала донька загиблого.
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Родина Носових вже обрала адвоката
Родина Носових вже обрала адвоката, який захищатиме їхні інтереси в суді. Як повідомляє Depo, захисником став депутат Харківської міськради Ігор Черняк.
Що відомо про резонансну ДТП з Infiniti:
- 26 жовтня у Харкові на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської сталась моторошна ДТП.
- Infiniti на велетенській швидкості пролетіла на червоне світло і знесла Chevrolet.
- Водій легковика загинув на місці.
- Пасажирів Infiniti госпіталізували.
- Підозру оголосили 16-річному хлопцеві, який, ймовірно, був за кермом. У підлітка вже раніше були проблеми з законом.
- 28 жовтня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
- Спочатку хлопець казав, що не пам'ятає, чи був за кермом, а потім виправдовувався несправною автівкою,