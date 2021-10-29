Батьки підлітка навіть не попросили вибачення, – донька загиблого у ДТП у Харкові

Донька загиблого у автотрощі в Харкові Ігоря Носова повідомила, що батьки підлітка не попросили у неї вибачення. Анастасія сподівається на справедливе розслідування та суд.

З родиною підозрюваного жінка не знайома, каже бачила їх лише у ЗМІ. Проте Анастасія каже, очевидно, що це – не бідні люди.

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Донька загиблого сподівається на справедливе розслідування

Носова каже, що розібратись, хто був саме за кермом, має встановити слідство.

Я не перебувала в момент аварії в автомобілі, щоб про це стверджувати на 100%. Мабуть, поки що ніхто про це стверджувати не може. Це робота слідства. Я сподіваюся, що її буде проведено правильно і якісно,

– зазначила Анастасія.

Щодо статків сім'ї підозрюваного, то жінка зауважила, що вона в 16 років на Infiniti не їздила, а заробляла на одяг та взуття, отож фінансові можливості у родини підлітка – немалі.

Анастасія відкидає можливість, що справу залагодять грішми

Анастасія запевнила, що відкидає можливість, що справу можуть "зам'яти" з допомогою грошей, адже її батька не повернути за жодну суму.

Нехай мені батька повернуть! Ви маєте на увазі пропозицію для нас грошей, щоб призупинити процес? Це взагалі неактуальне в системі моїх цінностей,

– сказала донька загиблого.

Анастасія Носова зазначила, що перед нею рідні підозрюваного не вибачались, а також жодних пропозицій про допомогу не надходило.

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Родина Носових вже обрала адвоката

Родина Носових вже обрала адвоката, який захищатиме їхні інтереси в суді. Як повідомляє Depo, захисником став депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

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