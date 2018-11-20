Батьки дитини, яка загинула внаслідок отруєння у таборі, прийшли на протест до генпрокуратури

Рідні 8-річної Маргарити Лукашук, яка померла у вересні внаслідок отруєння у літньому таборі "Славутич", прийшли до генпрокуратури та вимагають знайти й покарати винних у трагедії.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: Ціною дитячого життя: жахливі деталі страшних подій в українських таборах

За її словами, батьки дівчинки певні: якби їхній Марго вчасно надали допомогу, то її вдалося би врятувати.



8-річна Маргарита Лукашук загинула внаслідок отруєння у літньому таборі

"Хочеться, щоб перемогла справедливість. Ця трагедія сталася ще у липні, відтоді у її розслідуванні нічого не змінилося. Не зроблені навіть елементарні речі", – зазначив Ярослав Лукашук, батько Маргарити.



Протест біля генпрокуратури

Щоб нагадати про цю справу, разом з рідними дівчинки до генпрокуратури прийшли й небайдужі до трагедії кияни, повідомила кореспондентка.

За словами журналістки, батьки Марго чекали понад годину в приймальні генпрокуратури, щоб поговорити про хід розслідування з кимось із посадовців. Зрештою, до них таки вийшли відповідальні особи та, за словами адвоката сім'ї, навіть прокурор області не орієнтується у цій справі.



Батьки дівчинки вимагають покарати винних

Рідні загиблої будуть добиватися зустрічі з генпрокурором, аби справа нарешті зрушила з місця.

Відео: спілкування батьків Маргарити із працівниками прокуратури

Нагадаємо, 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі "Славутич" трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому. А вже 12 вересня в лікарні "Охматдиту" померла 8-річна дівчинка Маргарита, яка декілька місяців пролежала в комі.