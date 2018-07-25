Батьки принца Джорджа не кажуть йому, що він стане королем: названо причину

Герцоги Кембриджські, які мають трьох спільних дітей, поки що не розповідають своєму найстаршому сину принцу Джорджу про те, що в майбутньому він може стати королем. Так вони хочуть зберегти дитинство сина від надмірного тиску.

Про це повідомляють у виданні Harper's Bazaar.

В порядку спадкування британського престолу принц Джордж посідає третє місце після свого дідуся Чарльза і батька. Жінка на ім’я Кетрін Майер, яка написала книгу "Чарльз: серце короля" розповіла, що Кейт Міддлтон з принцом Вільямом намагаються якнайдовше убезпечити свого 5-річного сина Джорджа від новини, що в майбутньому він стане королем Великої Британії.

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За словами письменниці, принц Вільям ще з дитинства відчував тиск бабусі королеви Єлизавети II та батька принца Чарльза, що він стане престолонаслідником. Відповідно, він не хоче, щоб його маленький син поки що переймався такими серйозними питаннями.



Принц Вільям з дітьми принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою

Можливо, п'ятирічний принц вже здогадується, що він не зовсім звичайна дитина, оскільки постійно перебуває під прицілом фотокамер та великої уваги зі сторони вихователів у дитячому садку і родичів королівської сім’ї.