Батьків 16-річного підозрюваного у ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності

У Харківській прокуратурі повідомили, що батьків 16-річного хлопця, якого підозрюють у смертельній автотрощі у Харкові, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Діям матері та батька нададуть юридичну оцінку.

Про це на брифінгу повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

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У прокуратурі кажуть, що Infinity придбали батьки та підліток використовував її за їхньої мовчазної згоди та невтручання.

Йому на момент вчинення ДТП –16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускали,

– пояснив Чубенко.

Чубенко наголосив, що невдовзі діям батьків підозрюваного нададуть юридичну оцінку. Можливо, буде адміністративний напрям – коли складуть протокол за невиконання батьківських обов'язків. Також є ймовірність кримінальної відповідальності – адже ці дії спричинили важкі наслідки.

Суд обрав "запобіжку" для неповнолітнього

Батьків хлопця вже допитали.

Зазначимо, що 28 жовтня суд обрав запобіжний захід для неповнолітнього підозрюваного. Хлопця взяли під варту на 60 днів – без права внесення застави. Адвокатка просила про цілодобовий арешт, бо, мовляв, її підзахисний не пам'ятає, чи сидів сам за кермом. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою.

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