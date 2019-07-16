"Батьківщина" просить розглянути питання повернення українцям газу та підвищення пенсій

Команда "Батьківщини" підтримує пропозицію президента Володимира Зеленського провести позачергове засідання Верховної Ради.

Про це Юлія Тимошенко зазначила на своїй сторінці у Facebook.

Лідер партії пропонує президенту, окрім питань щодо Антикорупційного суду, додати до порядку денного цього засідання ще два питання, які найбільше турбують людей.

Зокрема, йдеться про закон "Батьківщини" про спрямування газу українського видобутку на потреби населення, що знизить ціну на газ принаймні вдвічі.

Друге питання – правка до чинного бюджету, якою буде виправлене порушення закону і мінімальна пенсія буде підвищена до рівня прожиткового мінімуму – 3094 грн.

"Правильно буде, щоб ми не чекали наступного року й ухвалили у четвер ці зміни до бюджету, і щоб люди могли отримати законну пенсію не нижче 3094 грн", – наголосила голова партії.