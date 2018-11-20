12:38
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      "Батьківщина" вимагає включити до порядку денного постанову про скасування підвищення цін на газ

      22 Читать новость на русском
      Сергій Соболєв
      Сергій Соболєв / intvua.com

      "Батьківщина" вимагає від голови Верховної Ради негайно винести на розгляд парламенту постанову про скасування рішення Порошенка підвищити ціни на газ для населення.

      Про це сьогодні з парламентської трибуни заявив перший заступник голови фракції Сергій Соболєв, йдеться на сайті партії.

      За його словами, відповідний документ (№9265), який вже підписали лідери шести фракцій і груп, досі не винесено навіть на розгляд профільного комітету.

      Політик зазначив, що зараз ситуація з опаленням у багатьох містах критична і що цю проблему "пробують перекласти з хворої голови на здорову": "Обвинувачують мерів міст у тому, що, виявляється, непостачання газу та підвищення тарифів – це їхня проблема. Це щонайменше є непорядно і безсовісно".

      "Усі чудово знають, хто контролює ринок газу, як отримувалися президентом і його оточенням ліцензії на чергові родовища газу. Усі чудово знають, хто контролює і фірми–одноденки, які спочатку збирають кошти з населення, а потім зникають разом із грошима. А населення роблять винним в цій ситуації", – обурився парламентарій.

      Представник "Батьківщини" наполягає на тому, щоб питання, які накопичилися через необґрунтоване підвищення ціни на газ і подальше зростання тарифів, першочергово ставилися на розгляд у сесійній залі.

      "Ми маємо низку законопроектів, які дадуть можливість остаточно врегулювати це питання і газ власного видобутку направити населенню України", – наголосив Сергій Соболєв.

      Нагадаємо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко завила, що саме пропрезидентська більшість не дає винести на розгляд парламенту постанову, підписану лідерами 6 фракцій та депутатських груп, про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Опалювальний сезон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      2019 – рік якої тварини по гороскопу і чого чекати від Нового Року
      сьогодні , 12:00 2019 – рік якої тварини по гороскопу і чого чекати від Нового Року
      365
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сьогодні , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 204
      Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      13 листопада , 10:00 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      4386
      Туреччина – Україна: анонс товариського матчу
      сьогодні , 11:10 Туреччина – Україна: анонс товариського матчу
      184
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сьогодні , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1178
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук