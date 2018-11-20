"Батьківщина" вимагає включити до порядку денного постанову про скасування підвищення цін на газ

"Батьківщина" вимагає від голови Верховної Ради негайно винести на розгляд парламенту постанову про скасування рішення Порошенка підвищити ціни на газ для населення.

Про це сьогодні з парламентської трибуни заявив перший заступник голови фракції Сергій Соболєв, йдеться на сайті партії.

За його словами, відповідний документ (№9265), який вже підписали лідери шести фракцій і груп, досі не винесено навіть на розгляд профільного комітету.

Політик зазначив, що зараз ситуація з опаленням у багатьох містах критична і що цю проблему "пробують перекласти з хворої голови на здорову": "Обвинувачують мерів міст у тому, що, виявляється, непостачання газу та підвищення тарифів – це їхня проблема. Це щонайменше є непорядно і безсовісно".

"Усі чудово знають, хто контролює ринок газу, як отримувалися президентом і його оточенням ліцензії на чергові родовища газу. Усі чудово знають, хто контролює і фірми–одноденки, які спочатку збирають кошти з населення, а потім зникають разом із грошима. А населення роблять винним в цій ситуації", – обурився парламентарій.

Представник "Батьківщини" наполягає на тому, щоб питання, які накопичилися через необґрунтоване підвищення ціни на газ і подальше зростання тарифів, першочергово ставилися на розгляд у сесійній залі.

"Ми маємо низку законопроектів, які дадуть можливість остаточно врегулювати це питання і газ власного видобутку направити населенню України", – наголосив Сергій Соболєв.

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко завила, що саме пропрезидентська більшість не дає винести на розгляд парламенту постанову, підписану лідерами 6 фракцій та депутатських груп, про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання.