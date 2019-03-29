10:47
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного

      2997 Читать новость на русском
      Що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      Що відомо про нерухомість Романа Безсмертного / Колаж 24 каналу

      Колишній віце-прем'єр-міністр та посол України в Білорусі Роман Безсмертний у 2004 році був керівником виборчого штабу Віктора Ющенка. У 2018 році ж вирішив сам поборотися за головну посаду в країні. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України.

      Що відомо про нерухомість Безсмертного

      Згідно з електронною декларацією політика за 2017 рік, він володіє трьома земельними ділянками на Київщині, загальною площею 22,5 тисячі квадратних метрів, та житловим будинком, площею 100 квадратних метрів, у селі Мотижин.

      Читайте також: Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про кандидата у президенти

      За словами кандидата, землю, якою він володіє, успадкував від батька. Наміру її продавати він немає, адже там зростає вже п'яте покоління Безсмертних.


      Так виглядає подвір'я родини Безсмертних у Мотижині // Фото: "UA:Перший"

      Поруч з оселею у Мотижині також є й маленьке озеро, яке відіграє роль збірника води. Це – старе річище, яке колись проходило через двір.

      В інтерв'ю для телеканалу "UA:Перший" Безсмертний розповів, що за електроенергію платить до 2 тисяч гривень, ще понад 3 – за газ.


      Так виглядає подвір'я родини Безсмертних у Мотижині // Фото: "UA:Перший"

      Будинку в рідному селі на Київщині політик приділяє чимало уваги, часто згадує його у різноманітних інтерв'ю та називає місцем сили й натхнення.

      Оселя – оббита деревом, вона зведена на фундаментах батькової та дідової хат.

      Нерухомість Безсмертного
      Роман Безсмертний у будинку в Мотижині // Фото: "UA:Перший"


      Кухня у батьківському домі кандидата у президенти       // Фото: "UA:Перший"

      Прописаний політик у київській квартирі, власницею якої є його дружина Тетяна Мокріді.

      Крім цього, жінка є співвласником житлового будинку, площею 129 квадратних метрів, та земельної ділянки, площею 774 квадратних метрів, на Вінниччині.

      Роман Безсмертний з дружиною
      Роман Безсмертний та його дружина Тетяна Мокріді

      Тетяна Мокріді також володіє двома машиномісцями у столиці.

      Інше майно кандидата у президенти

      У своїй декларації Безсмертний також вказав, що є власником автомобіля Mersedes-Benz S 500 2005 року випуску. Крім цього, політик володіє колекцією старовинних книг, а його дружина – годинником Chopard Happy Sport

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах-2019

      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії8 березня 2019 року ЦВК оприлюднила остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. У бюлетені їх буде 39.

      31 березня відбудеться перший тур. Його офіційні результати мають бути оголошені до 10 квітня.

      Якщо буде другий тур, то він буде призначений 21 квітня 2019 року.

      blog_ava
      Кораблі НАТО увійшли в Чорне море, Росія розпочала супровід: відео
      сьогодні
      4003
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Новини нерухомості е-декларування Роман Безсмертний Нерухомість кандидатів в президенти Статті Публікації
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      сьогодні , 10:01 Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      2997
      Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      сьогодні , 09:01 Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      616
      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      сьогодні , 08:40 Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      Злой Одессит 1346
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1981
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 2148
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук