Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного

Колишній віце-прем'єр-міністр та посол України в Білорусі Роман Безсмертний у 2004 році був керівником виборчого штабу Віктора Ющенка. У 2018 році ж вирішив сам поборотися за головну посаду в країні. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України.

Що відомо про нерухомість Безсмертного

Згідно з електронною декларацією політика за 2017 рік, він володіє трьома земельними ділянками на Київщині, загальною площею 22,5 тисячі квадратних метрів, та житловим будинком, площею 100 квадратних метрів, у селі Мотижин.

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За словами кандидата, землю, якою він володіє, успадкував від батька. Наміру її продавати він немає, адже там зростає вже п'яте покоління Безсмертних.



Так виглядає подвір'я родини Безсмертних у Мотижині // Фото: "UA:Перший"

Поруч з оселею у Мотижині також є й маленьке озеро, яке відіграє роль збірника води. Це – старе річище, яке колись проходило через двір.

В інтерв'ю для телеканалу "UA:Перший" Безсмертний розповів, що за електроенергію платить до 2 тисяч гривень, ще понад 3 – за газ.



Так виглядає подвір'я родини Безсмертних у Мотижині // Фото: "UA:Перший"

Будинку в рідному селі на Київщині політик приділяє чимало уваги, часто згадує його у різноманітних інтерв'ю та називає місцем сили й натхнення.

Оселя – оббита деревом, вона зведена на фундаментах батькової та дідової хат.



Роман Безсмертний у будинку в Мотижині // Фото: "UA:Перший"



Кухня у батьківському домі кандидата у президенти // Фото: "UA:Перший"

Прописаний політик у київській квартирі, власницею якої є його дружина Тетяна Мокріді.

Крім цього, жінка є співвласником житлового будинку, площею 129 квадратних метрів, та земельної ділянки, площею 774 квадратних метрів, на Вінниччині.



Роман Безсмертний та його дружина Тетяна Мокріді

Тетяна Мокріді також володіє двома машиномісцями у столиці.

Інше майно кандидата у президенти

У своїй декларації Безсмертний також вказав, що є власником автомобіля Mersedes-Benz S 500 2005 року випуску. Крім цього, політик володіє колекцією старовинних книг, а його дружина – годинником Chopard Happy Sport.

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31 березня відбудеться перший тур. Його офіційні результати мають бути оголошені до 10 квітня.



Якщо буде другий тур, то він буде призначений 21 квітня 2019 року.