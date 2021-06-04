Вибух пролунав під час Маршу єдності 22 лютого. Внаслідок теракту загинуло 4 людей, серед яких був Данило.

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Попри юний вік, хлопець не пропускав жодної патріотичної акції у місті. Батько розповів, підлітка не зупиняли, бо він завжди говорив: "Я маю так робити, бо йду за свою країну".

Якби дорослі були патріотичні, тоді цього б взагалі не було всього. Тому коли дорослі щось не доробляють, так складається, що діти більше розуміють ситуацію і більше готові робити щось для своєї країни,

– підкреслив Андрій Дідік.



Нагороди Данила Дідіка / Скриншот з відео 24 каналу

В Україні тепер вшановуватимуть пам'ять дітей, які загинули від рук агресора

У пам'ять про 15-річного юнака й всіх тих, хто загинули від рук агресора, у Верховній Раді ухвалили постанову, якою визначили 4 червня Днем вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

"Через ситуацію на Сході в Україні загинуло більше ніж 240 невинних дітей. Понад 500 отримали поранення і травми. І більше ніж 50 зникли безвісти. Їхні батьки не знають, де вони зараз", – заявила депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Для вшанування безневинних жертв у 2019 році українські музиканти розпочали мистецький проєкт "Так працює пам'ять". Його присвятили харківському школяру і дітям-жертвам російської агресії. Відомі гурти написали вже десятки пісень.

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1 червня 2021 року пісню презентував "Океан Ельзи" разом з реперкою Alyona Alyona. Кліп зняли в Лисичанську.

У відео показали дітей з прифронтового міста. І присвятили його їхньому однолітку – Данилу Дідіку.

Кліп на пісню "Країна дітей" "Океану Ельзи" та Alyona Alyona: відео

За даними UNICEF, понад 200 тисяч дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, а відтак – перебувають у небезпеці.

Востаннє в окупованому Олександрівську загинула 5-річна дитина від вибухової травми. Але теракт у Харкові і смерті 4 людей, серед яких і Даня, доводять – війна Донбасом не обмежується.