Батько двох дітей і дідусь: донька загиблого в трагічній ДТП у Харкові записала відеозвернення

Донька 58-річного водія Chevrolet, який загинув у смертельній ДТП в Харкові, записала відеозвернення. Жінка заявила, що родина шукає досвідченого адвоката, щоб звернутися до суду з позовом проти 16-річного винуватця аварії.

Своє звернення Анастасія Носова записала біля моргу, в який відвезли її батька. Жінка налаштована подавати заяву до суду. Тому закликає усіх свідків ДТП не боятися, а допомогти їй виграти справу.

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Адвокати уже зголошуються

Анастасія розповіла, що у її родині планували радісне свято, однак замість того вони зараз біля моргу. Жінка переконана, що 16-річний хлопець, який є винуватцем ДТП, просто відчуває свою безкарність. Тому вона має намір виправити це.

Родина загиблого в аварії звертатиметься до суду. Для цього їм потрібні юристи.

Ми шукаємо досвіченого адвоката, який би міг бути з нами у цій ситуації,

– заявила Анастасія Носова.

У коментарях уже декілька правозахисних організацій та юристів зголосилися допомогти родині загиблого чоловіка у цій справі. Інші користувачі позначають кандидатів у мери – Ігоря Терехова та Михайла Добкіна.

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Також у своєму інстаграмі жінка опублікувала фото з підписом про те, що в її тата не було впливових батьків, але "в нього було серце". Ймовірно, це реакція на інформацію про впливових батьків 16-річного хлопця.



Анастасія Носова відреагувала на інформацію про впливових батьків винуватця ДТП / Фото Анастасії Носової

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