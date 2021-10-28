"Замнути" справу пропонував Сергій Шарій
Чоловіку написав невідомий під іменем Сергій Шарій. Він казав, що за гроші допоможе закрити справу і уникнути відповідальності для Миколи.
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Ми не доведемо до кінця справу Колі і всі будуть щасливі. Я свого слова дотримуюся. Більше пропонувати таку можливість не буду. А поки що дивіться мої сюжети в ютубі. У мене є кілька варіантів вирішення цієї проблеми,
– зачитав повідомлення Шарія батько Миколи.
Сам чоловік назвав це "порушенням закону". Він наголосив, що "не відмовляється від того, що трапилося" і хоче допомогти всім постраждалим. Наразі він "2 дні у стресі їздить з однієї установи в іншу". Як тільки у батька Миколи з'явиться час, він запевнив, що компенсує все потерпілим через адвоката.
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- Ввечері 26 жовтня 16-річний Микола проігнорував червоне світло та на великій швидкості врізався в автомобіль, який виїжджав на перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської.
- Унаслідок аварії 58-річний водій загинув на місці події, а троє пасажирів автівки Миколи потрапили у лікарню з серйозними травмами.
- Тепер неповнолітньому загрожує до 8 років в'язниці. Наразі його помістили у СІЗО на 60 діб без права застави.