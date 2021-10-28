"Замнути" справу пропонував Сергій Шарій

Чоловіку написав невідомий під іменем Сергій Шарій. Він казав, що за гроші допоможе закрити справу і уникнути відповідальності для Миколи.

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Ми не доведемо до кінця справу Колі і всі будуть щасливі. Я свого слова дотримуюся. Більше пропонувати таку можливість не буду. А поки що дивіться мої сюжети в ютубі. У мене є кілька варіантів вирішення цієї проблеми,

– зачитав повідомлення Шарія батько Миколи.

Сам чоловік назвав це "порушенням закону". Він наголосив, що "не відмовляється від того, що трапилося" і хоче допомогти всім постраждалим. Наразі він "2 дні у стресі їздить з однієї установи в іншу". Як тільки у батька Миколи з'явиться час, він запевнив, що компенсує все потерпілим через адвоката.

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