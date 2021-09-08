Все почалося на вході до будинку, а продовжилося вже в ліфті. Наразі цих батьків уже почали розшукувати, проте це може бути безрезультатно.

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Чому це почалося

Ймовірно, таку поведінку дорослих спровокувало те, що хлопчик підіймався не сходами, а по пандусу. Спершу на нього почав сваритися батько. Він присів біля малюка та щось говорив.

При цьому завдавав багато сильних ударів по сідницях малюка, а також почав трясти його тримаючи за обличчя. Після цього він завершив свою частину побиття сильним ударом по руці, яку підняв хлопчик. Ймовірно, чоловікові щось сказали перехожі, оскільки він з кимось ще кілька секунд спілкувався.

Батько лупцює хлопчика під будинком: дивіться відео Зої Мельник

Потім долучилася матір

Коли сім'я зайшла в ліфт, вже сварилася матір. Ймовірно, до цього призвело те, що хлопчик стрибав, наче захотів дотягнутися до кнопок.

Жінка щось кричала та била дитину по голові. На цьому відео вже помітно, що малюк сильно плакав і закривав обличчя. Окрім цього, він навіть ненадовго присів під час цих цькувань.

Жінка б'є сина в ліфті: дивіться відео Зої Мельник

Їх почали розшукувати

Про інцидент 7 вересня в мережі повідомила керівниця волонтерської організації "Захист прав дітей" Зоя Мельник. Вона повідомила про те, що вже написала заяву до поліції.

Але також припустила, що ці люди приїхали туди відпочивати, оскільки мали багато сумок. Також на це вказує те, що мешканці будинку їх не знають. Відповідно, встановити особи зловмисників досить важко. Тому вони можуть уникнути відповідальності й продовжать "виховувати" дитину фізичним і психологічним насильством.

Читайте повний текст допису Зої Мельник:

04.09.2021, Одеса, житловий масив Райдужний, 19/4, камери відеоспостереження зафіксували жорстоке поводження з дитиною.

Прошу допомоги у встановленні адреси проживання й особи батьків із відео.

Відповідну заяву мною в поліцію написано, але схоже, батьки не місцеві, оскільки поки не вдалося встановити їх місце проживання.

Кому що відомо, прошу писати мені в особисті повідомлення.

Поліція не буде їх шукати особливо, впевнена на 99.9%.

Будуть дані – є надія що відреагують, не буде – спишуть "не вдалося встановити осіб". Перевірено особистим досвідом сотні разів.

Прошу репост!

Судячи з рюкзаків, сумок і тому, що сусіди їх не знають і не бачили раніше, вони, швидше за все, приїхали відпочивати. Тому поширювати потрібно по всіх групах і по всіх містах, не тільки одеським.