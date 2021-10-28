За словами Данилової, мати хлопця перебуває у Німеччині. В Україну вона повернеться лише наступного тижня.
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Захисниця також спростувала інформацію, що родина підозрюваного має зв'язки з чиновниками.
Він (батько хлопця – 24 канал) – не олігарх, а звичайний м'ясник на ринку. Мати перебуває у Німеччині, приїде наступного тижня,
– заявила Данилова.
За словами адвокатки, ключі та техпаспорт на автомобіль перебувають у Німеччині із матір'ю підозрюваного. Машину жінка придбала для себе тиждень тому та залишила на СТО, щоб його підремонтували.
Данилова наголосила, що наразі з'ясовує, як авто потрапило до Миколи.
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Батько пригрозив журналістці
- Батько підозрюваного пригрозив журналістці проблемами.
- Медійниця поцікавилася, як чоловік ставиться до проблем з законом, які є у його сина.
- Чоловік відреагував дуже агресивно. Він заявив, що "слухайте, пішли в ж*пу, будуть у вас проблеми із законом".
- Раніше чоловік розповідав, що "з Колі хочуть зробити злочинця" та розповідав про начебто сплановану акцію.
- Окрім того, чоловіка обурило, що про сина "пишуть лише погане, а оминають хороше"