За словами Данилової, мати хлопця перебуває у Німеччині. В Україну вона повернеться лише наступного тижня.

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Захисниця також спростувала інформацію, що родина підозрюваного має зв'язки з чиновниками.

Він (батько хлопця – 24 канал) – не олігарх, а звичайний м'ясник на ринку. Мати перебуває у Німеччині, приїде наступного тижня,

– заявила Данилова.

За словами адвокатки, ключі та техпаспорт на автомобіль перебувають у Німеччині із матір'ю підозрюваного. Машину жінка придбала для себе тиждень тому та залишила на СТО, щоб його підремонтували.

Данилова наголосила, що наразі з'ясовує, як авто потрапило до Миколи.

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