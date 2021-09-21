Батько пермського стрілка воював найманцем на Донбасі й у Сирії

Батько 18-річного Тимура Бекмансурова, який 20 вересня влаштував стрілянину в Пермському університеті, заробляє на життя воюючи найманцем у різних гарячих точках. Зокрема і на Донбасі на стороні бойовиків.

Чоловік "розпочав свою кар'єру" ще під час війни в Чечні. Про це розповів один із сусідів сім'ї.

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Юнак змалку бачив зброю

За словами сусіда, батько Тимура роками не живе зі своєю родиною. Все через те, що він їздить у місця збройних конфліктів, зокрема у Сирію та на Донбас. Через такі "заробітки" батька, у домі завжди була якась зброя, тому не дивно, що Тимур Бекмансуров змалку бачив її та проявляв до неї інтерес. За словами сусіда, у квартирі ще досі є декілька стволів.

Загалом родина Бекмансурових жила тихо і непримітно. Вони майже ні з ким не спілкувалися. Однак, сусід сімейства додав, що 38 000 рублів на рушницю стрілку дала мама, а потім вони з другом випробували його на полігоні.

Ніхто не звертав уваги на поведінку стрілка

Сусід родини також розповів, що про наміри Тимура Бекмансурова почали підозрювати ще в травні, коли той часто згадував стрілянину в школі в Казані та її організатора Ільназа Галявієва. Чоловік переконаний, що мама розуміла ситуацію, але чи то не бажала акцентувати свою увагу на цьому чи просто не мала часу, адже вона керівниця фірми.

Хлопець ще в школі погрожував, що може прийти і "запросто всіх положити", однак на це мало хто звернув увагу.

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