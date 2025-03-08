Повідомляє 24 Канал з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

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Що відомо про трагедію на Закарпатті

На Закарпатті 33-річний чоловік зарізав свого однорічного сина.

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння завдав своєму однорічному сину кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина померла на місці. Певний час після скоєного чоловік переховувався в лісовому масиві неподалік будинку,

– йдеться у повідомленні.

Через деякий час чоловіка виявили та затримали правоохоронці, а за доводами прокурора – взяли під варту. Зловмисник перебував там під час розслідування злочину та судового розгляду.

Свою провину обвинувачений на суді не визнав. Втім, Тячівський районний суд врахував усі наявні докази та визнав чоловіка винним.

За вбивство свого малолітнього сина закарпатця засудили до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що наприкінці лютого у Полтавській області правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до вбивства 2-річної дівчинки. Вбивцею виявився 27-річний співмешканець її матері.