Батько Гандзюк написав важливого листа Зеленському: що вимагає

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк написав листа Володимиру Зеленському з вимогою про конфіденційну зустріч з ним та активістами.

Віктор Гандзюк пригадав, що вже понад 10 місяців про його доньку говорить вся Україна та світ. Стільки ж часу вже триває слідство і паралельно – пошук справедливості задля покарання всіх винних та причетних до саботажу розслідування.

Все, що треба знати про вбиту активістку Катерину Гандзюк – у матеріалі 24 каналу

"Вже місяць, як пройшла наймасштабніша акція з часів Євромайдану: "Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?". Понад сорок міст в Україні, Берлін, Париж, Варшава, Прага, Торонто, Страсбург, Лондон, Брюссель", – зазначив батько активістки.

Розумію, у президента сьогодні багато пріоритетів. Але не звернути увагу на наймасштабніший мітинг в країні?,

– наголосив Віктор Гандзюк.

Він заявив, що хоче зустрітись з президентом без камер та журналістів.

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета – покарати винних у вбивстві", – йдеться у листі.

Що відомо про вбивство Гандзюк? Громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк 21 липня 2018 року облили кислотою у дворі власного будинку. Від отриманих опіків жінка померла в лікарні.



Фігурантів справи про вбивство Гандзюк затримали та вже засудили. Але рідні Катерини кажуть, що це лише виконавці злочину, а замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства Гандзюк адвокати загиблої вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Що треба знати про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео