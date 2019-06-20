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      Батько Гандзюк написав важливого листа Зеленському: що вимагає

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      Катерина та Віктор Гандзюк
      Катерина та Віктор Гандзюк / Фото з соціальних мереж

      Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк написав листа Володимиру Зеленському з вимогою про конфіденційну зустріч з ним та активістами.

      Віктор Гандзюк пригадав, що вже понад 10 місяців про його доньку говорить вся Україна та світ. Стільки ж часу вже триває слідство і паралельно – пошук справедливості задля покарання всіх винних та причетних до саботажу розслідування.

      Все, що треба знати про вбиту активістку Катерину Гандзюк – у матеріалі 24 каналу

      "Вже місяць, як пройшла наймасштабніша акція з часів Євромайдану: "Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?". Понад сорок міст в Україні, Берлін, Париж, Варшава, Прага, Торонто, Страсбург, Лондон, Брюссель", – зазначив батько активістки.

      Розумію, у президента сьогодні багато пріоритетів. Але не звернути увагу на наймасштабніший мітинг в країні?,
      – наголосив Віктор Гандзюк.

      Він заявив, що хоче зустрітись з президентом без камер та журналістів.

      "Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета – покарати винних у вбивстві", – йдеться у листі.

      Що відомо про вбивство Гандзюк? Громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк 21 липня 2018 року облили кислотою у дворі власного будинку. Від отриманих опіків жінка померла в лікарні.

      Фігурантів справи про вбивство Гандзюк затримали та вже засудили. Але рідні Катерини кажуть, що це лише виконавці злочину, а замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Причетними до вбивства Гандзюк адвокати загиблої вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

      Що треба знати про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Розслідування Справа Катерини Гандзюк Володимир Зеленський Вбивство Судді Новини Херсона
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