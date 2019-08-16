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      Батько Гандзюк підозрює ГПУ в саботажі: до зали суду не з'явився ні прокурор, ні фігурант справи

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      До суду в Одесі не з'явився ні прокурор, ні фігурант справи
      До суду в Одесі не з'явився ні прокурор, ні фігурант справи / 24 канал

      На перше судове засідання у Приморському суді Одеси у справі Катерини Гандзюк не з'явився ні представник Генпрокуратури України, ні обвинувачений Ігор Павловський. Ті нещодавно уклали угоду про визнання винуватості без відома та без згоди потерпілої сторони.

      У п'ятницю, 16 серпня, суд в Одесі закінчився, так і не розпочавшись – адже з учасників кримінального процесу з'явились лише адвокат та батько вбитої Катерини Гандзюк Віктор. Він повідомив, що така тактика затягування процесу – добре відома, і підозрює Генпрокуратуру в саботажі.

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      "У інших провадженнях у справі Каті прокурори також не з'являються. Це давно відома нам тактика: на інші процеси в Києві щодо продовження міри тримання під вартою також не з'являвся ні Павловський, ні його адвокат. Павловського прокуратура завжди оберігала, і всієї інформації нам, як потерпілим, не надавала. Це робиться, аби затягувати розгляд, доки всім набридне, і перестануть ходити журналісти, активісти та потерпілі", – вважає Віктор Гандзюк.

      Гандзюк
      Батько Катерини Гандзюк – Віктор Гандзюк / Фото: 24 канал, Катерина Петренко

      Батько повідомив, що не згоден зі зміною статті, яку тепер інкримінують Павловському. Наразі прокуратура не вважає його одним з організаторів нападу. Тепер Павловському інкримінують лише замовчування злочину, про який він буцімто дізнався вже після його скоєння.

      Коментар батька Гандзюк: дивіться відео 24 каналу

      Річ у тому, що прокуратура без відома потерпілих перекваліфікувала справу за частиною 1 статті 396 ККУ в заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого злочину. Ці дії караються арештом на строк до 3 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той же термін.

      Батько вбитої активістки повідомив, що Генпрокуратура підписала угоду з обвинуваченим щодо визнання винуватості. Але чому це зробили без відома потерпілих, і що в тій угоді – його взагалі не проінформували. Батько наголосив, що категорично не згодний із зміною обвинувачення.

      Ми не ознайомленні з текстом угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором і Павловським. Ми не знаємо, що там, що він йому пообіцяв. Ми б хотіли з нею ознайомитися,
      – додав адвокат потерпілого.

      Гандзюк
      Суддя у справі Гандзюк Дмитро Осіік / Фото: 24 канал, Катерина Петренко

      Чому наразі Павловського судять в Одесі – також не відомо. Виявилось, що потерпілим не надали до ознайомлення всі документи. Що у свою чергу, є відвертим порушенням їх процесуальних прав.

      На засідання прийшли громадсько-політичні діячі Одеси – Віталій Устименко, Сергій Стерненко, Михайло Кузаконь, Аліна Радченко, Олег Михайлик, – на яких здійснювали напади за їх стійку громадянську позицію. Устименко сумнівається, що наступне засідання 22 серпня у справі Гандзюк таки відбудеться.

      Гандзюк
      Постраждалі від нападів одесити Олег Михайлик та Сергій Стерненко / Фото: 24 канал, Катерина Петренко

      Гандзюк
      Група підтримки батька вбитої активістки в Одесі /Фото: 24 канал, Катерина Петренко

      "Дуже не подобається характер розгляду справи. Практично не розголошувалась інформація про те, що справу буде передано в Одесу. Необхідно висвітлювати максимально цей процес. Ми, як громадський сектор Одеси, зацікавленні моніторити судову справу. Відсутність прокурора й обвинуваченого унеможливлює розгляд, не дозволяє оголосити обвинувальний акт, а терміни спливають", – підсумував Устименко.

      Коментар Віталія Устименка: дивіться відео 24 каналу

      31 липня минув рівно рік з дня жорстокого нападу на активістку Катерину Гандзюк. Її облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла. Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Публікації Статті Новини Одеси Справа Катерини Гандзюк Новини політики Судді ГПУ
      Джерело: 24 канал
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