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Батько кожного тижня знімав своїх дітей і показав, як подорослішали його діти: відео

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Діти Франса Хофмайстера
Діти Франса Хофмайстера / www.boredpanda.com

Кінорежисер та художник з Нідерландів Франс Хофмайстер протягом 18 років кожного тижня знімав на камеру своїх дітей – доньку Лотт і сина Вінса, і показав, як з кожним роком дорослішають його діти.

Про це пишуть на Bored Panda.

Відеоролик з моментами підростання батько подарував своїй доньці на її 18-річчя. Дівчинка, яка народилась у 1999 році була неймовірно щасливою побачити такі кадри. Відео з'явилось у YouTube ще в жовтні 2017 року і відтоді набрало більше 4 мільйонів переглядів.

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"Коли Лотта народилась, вона змінювалась швидкими темпами і я хотів зберегти всі моменти недоторканими. У цьому відеоролику йдеться про те, як ви проживаєте своє життя і насолоджуєтесь кожним моментом, коли ваші діти будуть з вами", – прокоментував своє відео Франс.

 

Окрім цього, чоловік продовжує знімати моменти дорослішання свого сина, якому на момент публікації відеоролика у 2016 було 14 років.

 

Теги: LifeStyle Діти
Джерело: 24 Канал
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