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      Батько Ломаченка може стати найкращим тренером року за версією WBC

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      Анатолій Ломаченко претендує на звання найкращого тренера
      Анатолій Ломаченко претендує на звання найкращого тренера / boxing-mma.com

      Український тренер Анатолій Ломаченко претендує на звання найкращого в 2018 році за версією WBC. Цікаво, що, в основному, Ломаченко-старший працює зі своїм сином, який ще жодного разу в кар'єрі не володів поясом WBC.

      Усього є шість претендентів на звання тренера року за версією WBC.

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      Анатолій Ломаченко – тренер Василя Ломаченка (Олександра Усика, Олександра Гвоздика);
      Едді Рейносо – тренер Сауля Альвареса;
      Роберт Гарсія – тренер Майкі Гарсії;
      Кенні Портер – тренер Шона Портера;
      Бен Девісон – тренер Тайсона Ф'юрі;
      Шейн МакГіган – тренер Джоша Тейлора, Джорджа Гроувза.

       

       

       

      Анатолій Ломаченко претендує на нагороду, оскільки допомагав у підготовці Усику та Гвоздику, які володіють поясами WBC.

      Нагадаємо, що Анатолій Ломаченко визнаний найкращим тренером 2018 року за версією BoxingTalk.

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс Олександр Усик Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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