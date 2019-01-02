Батько Ломаченка може стати найкращим тренером року за версією WBC
Український тренер Анатолій Ломаченко претендує на звання найкращого в 2018 році за версією WBC. Цікаво, що, в основному, Ломаченко-старший працює зі своїм сином, який ще жодного разу в кар'єрі не володів поясом WBC.
Усього є шість претендентів на звання тренера року за версією WBC.
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Анатолій Ломаченко – тренер Василя Ломаченка (Олександра Усика, Олександра Гвоздика);
Едді Рейносо – тренер Сауля Альвареса;
Роберт Гарсія – тренер Майкі Гарсії;
Кенні Портер – тренер Шона Портера;
Бен Девісон – тренер Тайсона Ф'юрі;
Шейн МакГіган – тренер Джоша Тейлора, Джорджа Гроувза.
Анатолій Ломаченко претендує на нагороду, оскільки допомагав у підготовці Усику та Гвоздику, які володіють поясами WBC.
Нагадаємо, що Анатолій Ломаченко визнаний найкращим тренером 2018 року за версією BoxingTalk.