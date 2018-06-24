Батько Майкла Джексона перебуває на межі смерті
Батько легендарного Майкла Джексона Джо Джексон перебуває у критичному стані. Наразі 89-річного чоловіка госпіталізували.
Про це повідомляє Variety.
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Зазначається, що Джо Джексон може померти найближчі дні. Крім того, чоловік заборонив своїм родичам наближатися до нього і ознайомлюватися з його медичною картою.
Проте його дружина Кетрін і доньки Реббі і Джовонні все-таки навідують Джексона у лікарні в Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Джо Джексон протягом останніх років страждає від деменції. У 2015 році батько Майкла Джексона осліп після того, як пережив інсульт.
Хто такий Джо Джексон?Американський музичний менеджер, найбільш відомий як патріарх музичної родини Джексонів, і, зокрема, батько співака Майкла Джексона і співачки Дженет Джексон.