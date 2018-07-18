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Батько Меган Маркл не розуміє, чому королівська сім’я ображається за його платні інтерв’ю

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Томас Маркл
Томас Маркл / Скріншот з відео

Батько Меган Маркл Томас ніяк не заспокоїться після нещодавнього інтерв’ю, через що вирішив дати черговий коментар з приводу платних послуг, які йому пропонують світові ЗМІ.

Про це він розповів у The Sun on Sunday, передає TMZ.

За словами чоловіка, він не розуміє, чому королівська сім’я не сприймає його через нещодавнє платне інтерв’ю, які він надав журналістам, оскільки він лише просто хоче стати частиною британської сім’ї.

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Я мовчав цілий рік, а преса дошкуляла мені, називаючи відлюдником, що ховається в Мексиці, тому-то я і погодився розповісти журналістам свою історію. Це інтерв'ю змусило королівську сім'ю замовчати. Тоді я дав ще одне інтерв'ю, щоб порушити їхнє мовчання. Все, що їм потрібно зробити, це просто поговорити зі мною,
– заявив Томас Маркл.

Батько герцогині Сассекської додав, що незважаючи на його день народження, яке він святкує сьогодні, 18 липня, королівська сім’я не порушить мовчанку і не привітає його. Але він все ж сподівається зв'язатись з донькою Меган.

"Завтра у мене день народження і мені подобається, що можу змусити мовчати всю королівську сім'ю. Можливо, я зможу розсмішити герцогиню", – прокоментував подію Маркл.

Варто додати, що за інформацією одного з британських видань, Томасу Марклу було заплачено 10 тисяч доларів, щоб він розкрив подробиці своїх стосунків, особисті розмови з принцем Гаррі і думки про королівську родину. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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