Батько Меган Маркл пожалівся, що донька позбулася його: подробиці

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл, Томас Маркл переймається, що більше ніколи не побачить своєї доньки.

Про це повідомляє видання The Mirror з посиланням на наближені до Маркла джерела.

Читайте також: Розгнівана Єлизавета II покарала батька Меган Маркл

Співрозмовник видання наголосив, що Томас Маркл "збитий із пантелику, чому його відсторонили".

Я вже давно не говорив із Меган та Гаррі. Гадаю, вони позбулися мене,

– заявив Томас Маркл.

Зазначається, що брат Меган Томас-молодший напередодні побачився з батьком, щоб переконатися чи з ним усе добре після операції на серце. Інформатор джерела сказав, що це дивно, "чому Меган не приїхала побачити батька, коли він був такий хворий".

Він додав, що старшій дочці Томаса Маркла, Саманті важко подорожувати через хворобу.

"Але ж Меган ніщо не зупиняє", – підсумував він.

Нагадаємо, батько Меган Маркл вкотре різко висловився на адресу доньки і королеви. Цього разу він заявив, що незважаючи на рішення королеви Єлизавети II не приймати чоловіка у сім’ю, він все одно має намір перетнути океан та побачитись з Меган та принцом Гаррі.