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Батько Меган Маркл відреагував на покарання Єлизавети ІІ

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Батько Меган Маркл відреагував на покарання Єлизавети ІІ

Хоч Меган Маркл стала улюбленицею у Великобританії, однак в королівській сім'ї їй доводиться частенкьо червоніти. Адже родина герцогині Сассекської, зокрема, її батько Томас Маркл, щоразу висуває у ЗМІ все нові заяви. Нещодавно він прокоментував покарання від Єлизавети ІІ.

Її Величність люб'язно ставиться до обраниці принца Гаррі, однак до її родичів, що поливають королівську родину брудом у ЗМІ – вкрай жорстко. Королева Єлизавета ІІ не стерпіла інтерв'ю батька Меган, який розповів деталі їхньої приватної розмови з герцогом Сассекським. Така "сповідь" Томаса Маркла остаточно розгнівала Її Величність, особливо, припущення про майбутніх нащадків королівського подружжя. Відтак американець став небажаним гостем у палаці.

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На таку заяву відреагував сам винуватець конфлікту – Томас Маркл, передає The Sun. Чоловік вкотре підкреслив, що прагне відновити стосунки зі своєю донькою. Щоб поговорити з Меган Маркл, яка не відповідає на дзвінки батька, він готовий полетіли з Мексики до Великобританії.

Через місяць, або через декілька місяців я маю намір полетіли до Великобританії, бо хочу побачити свою дочку. Наразі я обмірковую цей крок,
– зазначив Томас Маркл, нехтуючи заборону від королеви.

Батько Меган додав, що не претендує на візит до Кенсінгтонського палацу, під час поїздки він оселиться в заброньованому готельному номері. Однак познайомитись з Її Величністю Томас Маркл хотів би. 

"Це сумно, що до такого дійшло. Мені шкода, що так сталось. Так, тут є моя вина, але я вже дав зрозуміти, що буду каятись за це все життя. Я все ще хочу познайомитись з королевою. Якщо вона зустрінеться з Дональдом Трампом, то чому б не зі мною?" – заявив Томас Маркл. 

Водночас батько герцогині Сассекської зізнався, що хотів би шанобливого ставлення королівської сім'ї, адже він досі залишається батьком Меган Маркл. Тому чоловік сподівається на повагу представників Кенсінгтонського палацу. Наразі ж королівська родина не коментує заяв Томаса Маркла. 

Нагадаємо, Томас Маркл не вперше потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. 

Теги: LifeStyle Великобританія Меган Маркл Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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