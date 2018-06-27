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Батько Меган Маркл вкотре різко висловився в адрес доньки і королеви

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Томас Маркл і Меган Маркл
Томас Маркл і Меган Маркл / www.tmz.com

Томас Маркл не припиняє дивувати своїми заявами та витівками. Цього разу він заявив, що незважаючи на рішення королеви Єлизавети II не приймати чоловіка у сім’ю, він все одно має намір перетнути океан та побачитись з Меган та принцом Гаррі.

Про це повідомив чоловік у виданні TMZ.

73-річний чоловік зізнався, що після його останнього інтерв’ю, донька Меган йому жодного разу не зателефонувала та не написала. Томас думає, що королівська сім’я вирішила йому влаштувати бойкот, оскільки Єлизавета II планує зустрітись з президентом США Дональдом Трампом, але зовсім не планує зустрічі з ним.

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Якщо королева готова зустрітися з нашим зарозумілим і бездушним президентом, у неї немає виправдання не зустрічатися зі мною, я не настільки поганий,
– заявив батько герцогині Сассекської.

Хоч його і не хочуть бачити у королівській сім’ї, він все ще має намір перетнути океан, щоб побачити Меган, і, нарешті, зустрітися з Гаррі.

Нагадаємо, що у своєму першому інтерв'ю після весілля доньки Томас Маркл розповів про телефонний дзвінок принца Гаррі, який просив згоду на одруження з Меган. Крім того, зізнався, що шкодує про рішення, яке ЗМІ пов'язують із грошовими махінаціями, що стосувались королівського весілля. Чоловік додав, що попросив вибачення у королівського подружжя за це непорозуміння.

Теги: Королівська сім'я LifeStyle Меган Маркл Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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