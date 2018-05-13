Батько Меган Маркл заробляє на весіллі своєї доньки: деталі шахрайської схеми

У Великобританії всі з нетерпінням чекають на королівське весілля акторки Меган Маркл та принца Гаррі. Наречені завершують підготування до церемонії, а родичі з нетерпінням очікують на важливу подію. Однак батько Меган Маркл вирішив поєднати корисне з приємним та вже збагатився на весіллі доньки.

Шахрайську схему оприлюднило видання The Daily Mail. За інформацією журналістів, батько акторки Томас Маркл співпрацював з британським папараці Джеффом Рейнером.

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Чоловік позував для фотографа, показуючи, як він готується до церемонії вінчання доньки. При цьому Томас Маркл вдаваd, наче не знає, що його знімає папараці. Згодом Джефф Рейнер продав фото популярним видання, отримавши винагороду майже в 140 тисяч доларів. Частину із шахрайських грошей папараці передав Томасу Марклу.

Фейковими вийшли знімки, де батько Меган Маркл розглядає спільне фото доньки з принцом Гаррі. Знімок зроблений в мексиканському Інтернет-кафе.



Батько Меган Маркл заробив на її весіллі

Окрім цього, постановкою виявились світлини, на яких Томас Маркл вивчає книгу про визначні пам'ятки Великої Британії, та знімає мірки для пошиття костюма на весілля знаменитої доньки. За інформацією ЗМІ, шахраї навіть найняли продавця магазину, який зробив заміри. 17-річний студент Девід Флорес за свою роботу отримав 15 доларів. Студент не знав, для кого він робить послугу та що ці знімки облетять весь світ. Згодом продавець "побачив знімки в новинах і зрозумів, що це батько Меган".



Фейкові знімки Томаса Маркла



Батька Меган Маркл підловили на шахрайстві



Скандал за участю Томаса Маркла

Такою витівкою Томас Маркл поставив у незручне становище королівську сім'ю, яка звернулась до громадськості поважати приватне життя родини Меган. Відтак принц Гаррі попросив не переслідувати батька його нареченої та з повагою віднестись до рішення про непублічність.

Нагадаємо, що королівське вінчання принца Гаррі та Меган Маркл заплановане на 19 травня. За традицією, церемонія відбудеться в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. Наречені вже завершують підготування до весілля. Зокрема, вони визначилися з музичним супроводом для вінчання, обрали весільну карету, а принц Гаррі вибрав, хто в нього буде за свідка. На королівське весілля запросили близько 3 тисячі осіб.