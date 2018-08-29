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Батько військовополоненого пояснив, чому акції підтримки українських бранців малочисельні

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Валерія Пантюшенка можна побачити ледь не на кожній акції щодо українських бранців
Валерія Пантюшенка можна побачити ледь не на кожній акції щодо українських бранців / 24 канал

Валерій Пантюшенко – батько військовослужбовця окремого танкового батальйону Богдана Пантюшенка, який перебуває у полоні бойовиків 4-й рік, розповів, чому акції підтримки українських полонених малочисельні.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого

По-перше, людям вже просто набридло говорити. По-друге, багатьох військовополонених вже повернули. Зрозуміло, що не більшість, бо купа зниклих безвісти, а за "сєпарськими" ґратами сидить приблизно ще 140 вояків. По-третє, родичі не всіх військовополонених ведуть активну боротьбу,
 прокоментував Пантюшенко. 

За його словами, акції підтримки українських бранців малолюдні ще й тому, що суспільство інертне й поділене на три частини. 

"Одні воюють за Україну або матеріально, морально чи духовно підтримують тих, хто воює. Інші байдужі: гуляють, веселяться, п'ють пиво. І є ще третя частина: ті, що чекають приходу Путіна. Це видно і в Білій Церкві. Сусідка моя глаголить: "Да ми всє єдіни..." "І що, – кажу, – хай Путін прийде?" – "Та він і так прідьот – порядок навідьот…", – сказав батько полоненого. 

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Валерія Пантюшенка можна побачити  майже на кожній акції щодо українських бранців протягом цих 4 років, доки точиться війна. Батько полоненого також розповів, що йому допомагає не здаватися і боротися за звільнення свого сина.

"Я глибоковіруючий. Якби був атеїстом, тяжче пережив би смерть доньки і полон сина. У березні 2016-го померла дочка і зоставила мені двох внуків. Певне, мені Господь допомагає. А чому борюсь? Не сидіти ж склавши ж руки! Хіба мої дії – це велика боротьба? Але крапля по краплі камінь довбе..." – поділився Пантюшенко. 

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Українці в полоні РФ заручники протести
Джерело: 24 канал
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