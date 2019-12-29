Батько загиблого героя Майдану про обмін беркутівців: благими намірами вимощена дорога в пекло

Батько вбитого під час Революції Гідності Устима Голоднюка – Володимир Голоднюк обурився, що суд відпустив задля обміну полоненими 5 ексберкутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Майдану. При цьому Голоднюк наголосив, що не виступає проти самого обміну полоненими.

"Я не проти обміну: полонених потрібно витягувати, але не обов’язково для цього ґвалтувати судову систему. Це одна з основ державності, це одна з тих цінностей, за які Устим віддав життя і за що зараз віддають свої життя наші козаки на Сході", – написав Голоднюк на своїй фейсбук-сторінці.

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"Втрата права на правосуддя породжує втрату віри в справедливість! Що в цих словах комусь не зрозуміло? Що не зрозуміло в простих людських бажаннях жити в демократичній і правовій державі, відчувати себе людиною і гордитися цим?" – наголосив батько загиблого героя Майдану.

На думку Голоднюка, все мало відбутися по-іншому. За його словами, Президент України Володимир Зеленський мав виступити перед народом і пояснити, що хоче зробити, "а не ховатися за спинами прокурора і суддів".

Потрібно було провести показовий суд і осудити злочинців, що в центрі столиці однієї з найбільших держав Європи розстріляли людей. Далі він (президент) міг використати своє право на помилування і вже тоді можна говорити про обмін. А те, що ми бачимо, – це скотство і знущання над пам’яттю хлопців,

– переконаний Голоднюк.

Що відомо про звільнення ексберкутівців

Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 ексбійців "Беркута", підозрюваних у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Зокрема, трьом беркутівців, які перебували в СІЗО – Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну – суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Відразу стало відомо, що ексберкутівців готують до обміну полоненими.

Фактичне звільнення ексберкутівців обурило частину суспільства, тож від СІЗО почали приходити активісти. Люди чергували там цілу, перевіряли автомобілі, які виїжджали з СІЗО, щоб ексберкутівців не вивезли на обмін. Як правоохоронцям вдалося вивезти цих осіб – наразі невідомо.

В ГПУ пояснили, що ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

Що відомо про обмін полоненими

Обмін полоненими між Україною та представниками окупованих територій Донбасу стартував 29 грудня вранці. Планують обміняти всіх на всіх: Україна має передати бойовикам 120 осіб, а окупанти Україні – 80 осіб. Проте інформація про кількість полонених постійно змінюється.

Після обміну полоненими всіх звільнених з полону українців привезуть до Краматорська, а звідти вони вже вилетять до Києва.