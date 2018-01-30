Батько загиблого курсанта у Харкові різко змінив свою думку щодо вбивства

У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба знайшли застреленим курсанта. На його тілі знайшли кілька кульових поранень.

Про це повідомив батько померлого Дмитра Зобніна Сергій.

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За його словами, сьогодні тіло оглянув незалежний експерт. Він підтвердив - на тілі юнака є кілька поранень.

"Я схильний думати, що все-таки сталося самогубство. Довели офіцери його університету. Три кульові поранення. Як сказав експерт, перший постріл був між 2 і 3 ребром. Важке, але його не вбило. Тоді він поставив на автомат і вистрілив ще чергою в себе", – зазначив Сергій Зобнін.

Нагадаю, третьокурсника знайшли з простреленою головою в ніч на понеділок у навчальному закладі. Курсант був у караулі. За даними слідства, він застрелився з автомата Калашнікова.



Справу розслідують за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Батьки загиблого у те, що їхній син добровільно вкоротив собі віку не вірять. Говорять або про вбивство, або про доведення до самогубства.