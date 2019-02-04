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      Батько зниклого футболіста Еміліано Сала відреагував на знахідку ймовірних уламків літака

      90 Читать новость на русском
      Батько зниклого футболіста Еміліано Сала відреагував на знахідку ймовірних уламків літака

      На дні Ла-Маншу знайшли уламки, які можуть належати зниклому літаку, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала.

      Рятувальники, які проводили пошуки, знайшли уламки літака. Однак про наявність тіл футболіста Еміліано Сала та пілота Девіда Ібботсона поки мова не йде. Та родичів зниклих вже повідомили про це.

      Читайте також: У мережу потрапило листування Еміліано Сала з людиною, яка організувала злощасний переліт

      Батько гравця Гораціо Сала вже відреагував на цю знахідку

      "Я не можу в це повірити. Це сон. Поганий сон. Я у відчаї", – заявив він у коментарі аргентинському Cronica TV.

      Що сталося з Еміліано Сала

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      Теги: Футбол Спорт Пропав Еміліано Сала авіація
      Джерело: 24 Канал
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