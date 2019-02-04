Батько зниклого футболіста Еміліано Сала відреагував на знахідку ймовірних уламків літака
На дні Ла-Маншу знайшли уламки, які можуть належати зниклому літаку, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала.
Рятувальники, які проводили пошуки, знайшли уламки літака. Однак про наявність тіл футболіста Еміліано Сала та пілота Девіда Ібботсона поки мова не йде. Та родичів зниклих вже повідомили про це.
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Батько гравця Гораціо Сала вже відреагував на цю знахідку
"Я не можу в це повірити. Це сон. Поганий сон. Я у відчаї", – заявив він у коментарі аргентинському Cronica TV.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала. Після цього пошуками зниклого літака та футболіста з пілотом почали займатися приватні особи.
- Футболісти та фанати "Нанта" та "Кардіффа" вшанували зниклого футболіста під час матчів.
Джерело: 24 Канал
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