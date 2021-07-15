Про це розповів політолог Костянтин Батозський. На його думку, Аваков звик до життя політика і без цього йому може бути вкрай важко.

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"Більшість таких людей як Аваков скорегувались як особистості у 1990-х роках, вони вірять, що політика домовленостей та кулуарна є важливішою, ніж публічна. Саме через це, я думаю, що Арсен Аваков мріє повернутись кудись у національну політику", – вважає Костянтин Батозський.

Ймовірна політична стратегія Авакова

Проте він додав, що беручи до уваги рейтинг Авакова, він не може обійняти посаду прем'єр-міністра чи стати кандидатом на посаду президента.

Напевно, він міркує про те, щоб стати мером Харкова. Шанси невеликі,
– сказав політолог.

Аваков може спробувати піти на вибори як незалежний кандидат. Якщо він дійсно переїде в Харків – це буде "батл", наприклад, Авакова та Добкіна – боротьба, підсумки якої прогнозувати поки важко, додав політолог.

"Я думаю, що він візьме для себе тайм-аут. Ми по голосуванні в Раді бачили, що Арсен Аваков має важелі вплив у парламенті. Депутати відмовлялись давати голоси за його відставку", – сказав Батозський.

Водночас політолог зауважив, що говорити про те, що Аваков повністю пішов з посади не можна, тому що при посадах лишились його заступники. Ймовірно, наразі він продовжує мати вплив на МВС.

Батозський про політичне майбутнє Авакова: дивіться відео

Відставка Арсена Авакова: коротко

24 канаал, відставка авакова

Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу