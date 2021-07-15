Мріє повернутись, – Батозський припустив, що чекає на політичну кар'єру Авакова

Арсен Аваков написав заяву про відставку після 7 років на посаді міністра внутрішніх справ. Наразі він може взяти паузу в політичній кар'єрі, проте ймовірність його повернення є.

Про це розповів політолог Костянтин Батозський. На його думку, Аваков звик до життя політика і без цього йому може бути вкрай важко.

До теми Найкраща кандидатура, – Корнієнко про шанси Авакова стати мером Харкова

"Більшість таких людей як Аваков скорегувались як особистості у 1990-х роках, вони вірять, що політика домовленостей та кулуарна є важливішою, ніж публічна. Саме через це, я думаю, що Арсен Аваков мріє повернутись кудись у національну політику", – вважає Костянтин Батозський.

Ймовірна політична стратегія Авакова

Проте він додав, що беручи до уваги рейтинг Авакова, він не може обійняти посаду прем'єр-міністра чи стати кандидатом на посаду президента.

Напевно, він міркує про те, щоб стати мером Харкова. Шанси невеликі,

– сказав політолог.

Аваков може спробувати піти на вибори як незалежний кандидат. Якщо він дійсно переїде в Харків – це буде "батл", наприклад, Авакова та Добкіна – боротьба, підсумки якої прогнозувати поки важко, додав політолог.

15 липня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не бачить кращого кандидата на посаду мера Харкова, ніж Арсен Аваков. Проте за інформацією ЗМІ, Аваков не планує балотуватися.

"Я думаю, що він візьме для себе тайм-аут. Ми по голосуванні в Раді бачили, що Арсен Аваков має важелі вплив у парламенті. Депутати відмовлялись давати голоси за його відставку", – сказав Батозський.

Водночас політолог зауважив, що говорити про те, що Аваков повністю пішов з посади не можна, тому що при посадах лишились його заступники. Ймовірно, наразі він продовжує мати вплив на МВС.

Батозський про політичне майбутнє Авакова: дивіться відео

Відставка Арсена Авакова: коротко

13 липня на сайті МВС з'явилась заява Арсена Аваков про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Верховна Рада вже 15 липня підтримала його звільнення.

На посаду глави МВС президент Володимир Зеленський вже запропонував Дениса Монастирського.

Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу