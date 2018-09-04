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Battlefield V: розробники знизили системні вимоги до гри

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Battlefield V: системні вимоги до гри
Battlefield V: системні вимоги до гри / Фото з вільних джерел

З часу проведення закритого альфа-тестування шутера Battlefield V минуло більше двох місяців. За цей час студія DICE встигла дещо оптимізувати гру та представила оновлений список системних вимог.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Відзначимо, що Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика. Друга світова війна в виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку. Втім, всім учасникам дійства, здається, досить весело, так що не будемо нікого засуджувати: нам самим хочеться швидше опинитися на полі бою.

Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

Мінімальні системні вимоги Battlefield V:

  1. Операційна система: Windows 7 \ 8.1 \ 10 (тільки 64-біт);
  2. Процесор: Intel Core i5-6600K \ AMD FX-6350;
  3. Відеокарта: GeForce GTX 660 (2 ГБ) \ Radeon HD 7850 (2 ГБ);
  4. Оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  5. Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ;
  6. Версія DirectX: 11.

Рекомендовані системні вимоги Battlefield V:

  1. Операційна система: Windows 10 (64-біт);
  2. Процесор: Intel Core i7-4790 \ AMD FX-8350 Wraith;
  3. Відеокарта: GeForce GTX 1060 (3 ГБ) \ Radeon RX 480 (4 ГБ);
  4. Оперативна пам'ять: 16 ГБ;
  5. Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ;
  6. Версія DirectX: 11.1.

Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

Відзначимо, що вихід Battlefield V перенесли на 20 листопада. Гра вийде на PC, PS4 и Xbox One. Окрім того, з 6 вересня розпочнеться бета-тестування гри на всіх трьох платформах і протриває воно до 11 вересня. В "бета" представлять дві карти ("Полярний фіорд" та "Роттердам") та чотири класи персонажів (штурмовик, розвідувач, медик та боєць підтримки).

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Офіціний трейлер Battlefield V – дивіться відео

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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