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Battlefield V: студія EA опублікувала своє бачення "Королівської битви" в грі – відео

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Battlefield V: "Королівська битва" від Electronic Arts
Battlefield V: "Королівська битва" від Electronic Arts / Фото з вільних джерел

Electronic Arts нарешті представила світу своє бачення Battle Royale. Режим, який повинен з'явитися в Battlefield V довгий час залишався для геймерів загадкою. Проте "Королівська битва" від EA отримає цікаву особливість – перемогти ви зможете лише тісно співпрацюючи із союзниками.

Про це повідомляє PCGamesN.

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EA націлена максимально згладити неприємне враження через перенесення виходу Battlefield V. Нещодавно компанія оголосила про безкоштовну роздачу Premium Pass для Battlefield 1, а тепер поділилася з гравцями довгоочікуваною інформацією: трейлер, який вийшов на YouTube-каналі гри, знайомить геймерів з різними особливостями майбутнього бойовика.

Найбільший інтерес, безумовно, представляє таємничий Battle Royale – публіці давно кортіло дізнатися, що для неї приготували розробники. Отже, зустрічайте: Firestorm – "Королівську битву" в декораціях Другої світової.

Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

16 команд, кожна по чотири людини, зіткнуться один з одним на мапі значних розмірів – найбільшої за всю історію серії. Локація є величезною "пісочницею" із будівлями, які руйнуються, величезною колекцією зброї і транспортних засобів. Точної дати виходу режиму все ще не називають, але багато геймерів сподіваються, що завдяки затримці релізу Battlefield V "королівську битву" не доведеться чекати занадто довго.

Battlefield V
Скріншот з гри Battlefield V

У ролику приділили увагу одиночним кампаніям Battlefield V і розповіли про мультиплеєрні режими. Припідняли завісу таємничості і над "Ходом війни". Перша глава, "Падіння Європи", закине загін воїнів на територію Франції, а друга, яка вийде на початку 2019 року, відправить бійців боротися під палючим сонцем Греції.

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Більше інформації про шутер, швидше за все, з'явиться після старту відкритого бета-тестування і геймерам, і журналістам напевно буде що розповісти прогру. Та й сама EA, ймовірно, до 20 листопада ще не раз нагадає публіці про своє дітище.

"Королівська битва" в Battlefield V від Electronic Arts – дивіться відео

 

Нагадаємо, раніше студія DICE випустила трейлер шутера Battlefield V, який отримав назву "Руйнування Роттердама". Відео демонструє епічність і масштаби онлайнових битв нової частини Battlefield V з танками, літаками і піхотою. Крім цього, на фінал трейлера розробники залишили демонстрацію стіни вогню, яка випалює все навкруги, звужуючи зону бойових дій. З великою часткою ймовірності, це уривок з режиму "Королівської битви", яку DICE додасть в релізну версію гри.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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