Battlefield V: студія EA опублікувала своє бачення "Королівської битви" в грі – відео
Electronic Arts нарешті представила світу своє бачення Battle Royale. Режим, який повинен з'явитися в Battlefield V довгий час залишався для геймерів загадкою. Проте "Королівська битва" від EA отримає цікаву особливість – перемогти ви зможете лише тісно співпрацюючи із союзниками.
Про це повідомляє PCGamesN.
EA націлена максимально згладити неприємне враження через перенесення виходу Battlefield V. Нещодавно компанія оголосила про безкоштовну роздачу Premium Pass для Battlefield 1, а тепер поділилася з гравцями довгоочікуваною інформацією: трейлер, який вийшов на YouTube-каналі гри, знайомить геймерів з різними особливостями майбутнього бойовика.
Найбільший інтерес, безумовно, представляє таємничий Battle Royale – публіці давно кортіло дізнатися, що для неї приготували розробники. Отже, зустрічайте: Firestorm – "Королівську битву" в декораціях Другої світової.
Скріншот з гри Battlefield V
16 команд, кожна по чотири людини, зіткнуться один з одним на мапі значних розмірів – найбільшої за всю історію серії. Локація є величезною "пісочницею" із будівлями, які руйнуються, величезною колекцією зброї і транспортних засобів. Точної дати виходу режиму все ще не називають, але багато геймерів сподіваються, що завдяки затримці релізу Battlefield V "королівську битву" не доведеться чекати занадто довго.
Скріншот з гри Battlefield V
У ролику приділили увагу одиночним кампаніям Battlefield V і розповіли про мультиплеєрні режими. Припідняли завісу таємничості і над "Ходом війни". Перша глава, "Падіння Європи", закине загін воїнів на територію Франції, а друга, яка вийде на початку 2019 року, відправить бійців боротися під палючим сонцем Греції.
Більше інформації про шутер, швидше за все, з'явиться після старту відкритого бета-тестування і геймерам, і журналістам напевно буде що розповісти прогру. Та й сама EA, ймовірно, до 20 листопада ще не раз нагадає публіці про своє дітище.
Нагадаємо, раніше студія DICE випустила трейлер шутера Battlefield V, який отримав назву "Руйнування Роттердама". Відео демонструє епічність і масштаби онлайнових битв нової частини Battlefield V з танками, літаками і піхотою. Крім цього, на фінал трейлера розробники залишили демонстрацію стіни вогню, яка випалює все навкруги, звужуючи зону бойових дій. З великою часткою ймовірності, це уривок з режиму "Королівської битви", яку DICE додасть в релізну версію гри.
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