Battlefield V: в мережі з'явилися цікаві деталі гри та системні вимоги

Нещодавно стали відомі цікаві деталі майбутньої гри Battlefield V. Анонс бойовика викликав неоднозначну реакцію користувачів. А тепер студія розповіла, які країни з’являться в грі першими.

Про це повідомляє wccftech.

Читайте також: Battlefield V: Electronic Arts представила захоплюючий шутер – трейлер і сюжет гри

Отже, першими в цю злегка божевільну війну вступлять Великобританія і Німеччина: саме їх армії з'являться в грі разом з релізом. Нові фракції планують додавати пізніше, через сервіс "Хід війни". На сайті цей режим описаний як "рейд по маловідомим, часто несподіваним ділянкам Другої світової". Вони охоплять, ймовірно, досить великий список як учасників антигітлерівської коаліції, так і союзників "осі".

Про інші країни поки нічого не відомо. В офіційних матеріалах, проте, згадують "схили норвезьких гір", "французькі колоніальні війська" і навіть можливість "відправитися в тил ворога в Північній Африці" – розмаїття шутеру явно не позичати. Є і ще одна цікава деталь. Незважаючи на велику кількість косметики, нарядити свого солдата в форму ворожої сторони не вийде, а в Tides of War будуть і інші історичні обмеження.

Крім того, стали відомі й системні вимоги Battlefield V:

Операційна система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 розряду); Процесор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350; Оперативна пам'ять: 8 ГБ; Відеокарта: 2 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850; Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Читайте також: Оновлена Far Cry 3 піддалася жорсткій критиці геймерів: що не так з грою

Несподівану інтерпретацію подій Другої світової війни анонсували тиждень тому. Презентація наробила багато шуму: не всім припали до смаку історичні неточності і тональність трейлера. Втім, відмова від Premium Pass і підхід до мікротранзакції напевно оцінили багато. Повноцінний запуск Battlefield V на Xbox One, PlayStation 4 і РС відбудеться вже 19 жовтня, а розглянути гру ближче дадуть зовсім скоро, на прес-конференції EA Play.

Офіціний трейлер Battlefield V – дивіться відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.